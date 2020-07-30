مسؤول مصري: نحصّل "ضرائب دخل" من تجار المخدرات والسلاح والدعارة (فيديو)

في تصريحات مثيرة للجدل، كشف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب المصرية سعيد فؤاد، عن إخضاع تجار المخدرات إلى ضريبة الدخل، بدعوى أنهم يحققون إيرادات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن السلطات تقوم بذلك حال القبض عليهم، وتابع "بحاسب تاجر المخدرات زى ممول بيزاول نشاط حتى لو كان النشاط ده غير قانوني!".

وأوضح أنه في حال اعترف تاجر المخدرات بمزاولة هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، يتم أخذ ضريبة منه.

وتابع "الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.. وبنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة.. بس بنخدها من اعترافه.. كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها.

واعترف المسؤول بأن ذلك يجري أيضًا مع قضايا الدعارة والسلاح، مبيّنًا إلى أن تحصيل الضريبة لا يعد اعترافًا بشرعية هذه الأنواع التي يجرمها القانون، ولكنه اعتراف بإيراد يخضع للضرائب.

تصريحات المسؤول التي تتبع إدارته وزارة المالية المصرية، فجرت جدلًا كبيرًا، ووجه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي جملة انتقادات للنظام المصري الذي يبحث عن أي وسيلة لتحصيل المال حتى ولو من الأموال المشبوهة.

وحول الدروس الخصوصية، قال المسؤول المصري إنها تندرج تحت بند النشاط المهني مثل الطبيب أو المحامي وأي نشاط يعتمد على الفكر وليس رأس المال، يتم تحصيل الضرائب عليها.

وأضاف "طالما للشخص نشاط مهني ترتب عليه إيرادات يخضع لتحصيل الضرائب"، لافتًا إلى أن "الدروس الخصوصية تحقق أرباحا طائلة"، وأن "ضرائب الدروس الخصوصية تتجاوز 500 مليون جنيه في العام".

ولفت كذلك إلى أن ذلك لا يناقض مع ما تقوم به الدولة من محاربة الدروس الخصوصية، ولا يعد اعترافا بها كون تحصيل الضريبة يتم على تحقيق الإيراد.

وفي سياق آخر، قال فؤاد إن التجارة الإلكترونية مشكلة عالمية، وهي محل دارسة الآن بمصر للوصول إلى آلية قانونية تتيح إخضاع من يحقق ربحًا عبر الإنترنت لتحصيل الضريبة منه.

وتابع قائلًا "هناك من يحقق ربحًا داخل مصر ولكنه موجود في الخارج".

اه و الله .. مفيش اى تناسق او تلاحم بين الجهات فى مصر .. الجهه دى زى مصلحة الضرايب مهمتها تحصل فلوس و يقولك قانونى او غير قانونى ده فى ايد الشرطه و النيابه — Mootaz Shabaka (@Mo3tazShabaka) July 30, 2020

غرق البلد ف الديون و اتسرع ع الفلوس

مليارات اتصرفت على المستوطنة الإدارية الجديدة

بياخد ضرايب ع الهوا

بيهد بيوت الناس عشان يدفعوا

حياخد ضرايب من تجار المخدرات و المومسات (احنا شرفاء اوي)

و يقولك مدفعناش مليم من الموازنة على مستوطنته! — حسبي الله ونعم الوكيل (@ahalim12) July 29, 2020

أنا لو تاجر مخدرات ارفع قضية لتقنين المخدرات بعد أول ايداع ضرايب اعمله https://t.co/XQUeBxuivq — Makram (@makram_s) July 29, 2020

أكدت مصلحة الضرائب في #مصر وبشكل رسمي انه من الان و صاعدا سوف تفرض ضرائب على نشاط الدعارة و تجارة المخدرات

احمد موسى ملزم بالدفع... — احمد محمد حماني (@ahmedhamani0101) July 29, 2020

هيحاسبهم بعد القبض عليهم و بأثر رجعي و بناء على المناقشه مع المتهمين و تحقيقات النيابة

ده كلام رئيس مصلحة الضرائب

😂😂 — Elbattar (@Elbattar3) July 29, 2020

طالما حتاخدوا منهم ضرايب بتحبسوا تجار المخدرات والدواليب والمتعاطين ليه؟ — منى فضل الله (@Mona3iniMona) July 29, 2020

تشتغل في المخدرات والدعاره دي حاجه بينك وبين ربنا ...تقع نحاسبك علي الضريبه ونطلع روحك ...يعني من هنا ورايح تستخبوا كويس عشان هتتسجنوا بتهمة الاتجار في المخدرات او الدعاره ...وتدفع ضرايب السنين اللي فاتت🙄 pic.twitter.com/uLS6fnRMcL — الطير المسافر (@eltearelmsafer) July 29, 2020

هو تحصيل ضرايب من تجار المخدرات والسلاح والدعارة مش ده كدا اعتراف بمشروعية تجارتهم ؟ — hazem youssef (@Hazemmontasser) July 29, 2020