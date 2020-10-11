فيروس كورونا
الأحد 11 أكتوبر 2020 13:02

مسؤول مصري: لو عالجنا ترمب عندنا لتعافى بشكل أسرع (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر حسام حسني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كان يمكن أن "يتعالج أسرع" لو كان في مصر، مما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل.

وأضاف حسام حسني، خلال لقاء على فضائية "صدى البلد"، أن "البروتوكول العلاجي الذي تمت معالجة ترمب به، متوفر في مصر، عدا عقار واحد فقط لا يزال تحت التجارب السريرية، ولا يسمح بتناوله إلا إذا وافق المريض على الدخول في هذه التجربة".

وبشأن مصداقية علاج ترمب، قال: "هذا الأمر شيء طبيعي.. الحالات البسيطة من الممكن أن تتعافى في اليوم الخامس للإصابة".

وأثارت تصريحات حسني تفاعلات وردود فعل ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأوصى حسني المواطنين في مصر بضرورة توخي الحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية لتخطي الموجة الثانية من الفيروس.

وقال حسني إن مصر من الدول القليلة التي شرعت قوانين وعقوبات لمن لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، كما نجحت مصر في السيطرة على الوباء ولكن لم نتمكن من الانتصار عليه بعد وما زالت هناك حالات وفاة، بحسب قوله.

وبشأن اللقاحات قال حسني:  إن اللقاح المصري يمر الآن بمراحل التجارب السريرية وربما يكون متاحا بنهاية العام الجاري.

وناشد حسني المواطنين المصريين بالمشاركة في التجارب السريرية على اللقاح المصري لسرعة الانتهاء منها ليكون متاحا في أسرع وقت.

وتابع: "نحن في مرحلة التفاؤل الحذر، وفرضية الموجة الثانية تزداد، ونجحنا في السيطرة على الفيروس ولم ننتصر عليه، لأنه ما زال موجودا وهناك حالات وفاة بسبب كورونا، يجب على المصريين الاطمئنان إذا التزموا بالإجراءات الاحترازية.

وأعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي السبت أن الرئيس ترمب لم يعد يعتبر مصدرًا لخطر انتقال عدوى كوفيد-19، وذلك بعد 9 أيام من ظهور النتيجة الإيجابية لفحص كورونا.

ووفقًا لبيان كونلي، فقد أظهرت الاختبارات أنه لم يعد هناك أي دليل على تكاثر نشط للفيروس وأن الحِمل الفيروسي لدى ترمب "يتناقص".

وأضاف الطبيب أن الرئيس لا يعاني الحمى وأن الأعراض التي كان يعانيها "تحسّنت"، مؤكدا أنه سيواصل مراقبة حالته الصحية بينما يستأنف ترمب أنشطته.

المصدر
الجزيرة مباشر
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