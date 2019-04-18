مسؤول ليبي رفيع: الإمارات تسعى لنشر الفساد لمنع قيام الديمقراطية

اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة أبو ظبي بالسعي إلى نشر الفساد في الدول العربية

اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، حكومة أبو ظبي بالسعي إلى نشر الفساد في الدول العربية لمنع قيام الديمقراطية.

أبرز تصريحات المشري في مؤتمر صحفي من مقر السفارة الليبية في تونس تلقي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أسلحة من الإمارات ومصر رغم فرض الحظر على توريد الأسلحة.

قرار وقف إطلاق النار في لييبا غير كاف ويجب عودة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حيث أتت ومحاكمته.

حذر من أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قادرة على الذهاب إلى عقر دار حفتر الذي وصفه بالمجرم والإرهابي وصد عدوانه دون أي دعم خارجي.

إن جامعة الدول العربية أصبحت إدارة تابعة للخارجية المصرية ولا تعبر عن الرأي العربي المشترك. السيطرة على قاعدة تمنهنت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قالت إنها انسحبت من قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا بعد أن دخلتها ودمرت بعض مرافقها واستولت على آليات وأسلحة وذخائر، وأوقعت قتلى في صفوف قوات حفتر بينهم عقيد.

يتزامن ذلك مع استمرار القتال في محيط العاصمة الليبية طرابلس والذي أسفر وفقا لمنظمة الصحة العالمية عن مقتل أكثر من200 شخص وإصابة أكثر من 900 آخرين منذ اشتداد القتال في الأسبوعين الأخيرين.

وتعد قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية أهم قاعدة جوية في الجنوب الليبي وهي تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومناطق الجفرة التي تتوسط البلاد وتربط مناطق ومدنا الجنوب بالشمال.

ويوجد في قاعدة تمنهنت مدرج للطائرات يبلغ طوله قرابة ثلاثة كيلومترات كما يوجد بها ورش لصيانة الطائرات ومصانع رافدة للطيران تنتج فيها قطع طيران خفيفة وبنيت على مساحة 35 كيلومترا مربعا.