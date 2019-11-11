الاثنين 11 نوفمبر 2019 14:20
مسؤول كويتي: حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بالإضراب
أكد نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني المهندس صالح الفداغي أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي.
التفاصيل
- قال الفداغي في بيان صحفي اليوم الإثنين تعليقا على إضراب بعض الموظفين في الطيران المدني إن حركة الركاب سارت في مواعيدها المجدولة، مبيناً أن العمل في القطاعات التشغيلية لم يتأثر وكانت حركة المسافرين تسير بانسيابية وانتظام.
- أشاد الفداغي بجميع الموظفين العاملين في مطار الكويت الدولي الذين حافظوا على كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن إدارة الطيران المدني ستواصل جهودها في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين وما شأنها المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني.
- كان مصدر في الطيران المدني الكويتي قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إن المتابع لحركة الطيران على الإنترنت يجد أن الحركة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي تأخير أو إلغاء للرحلات.
- كان رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني الكويتي جابر العازمي قد أعلن اليوم أن الإضراب أدى إلى تعطيل ست رحلات جوية.
- يذكر أن نقابة العاملين في الطيران المدني الكويتي أعلنت إضرابًا اليوم لمدة ساعة، وذلك لمطالبات مالية.
أعلنت النقابة عن إضراب أخر بعد غد الأربعاء مدته ساعتين، ثم إضراب ثالث يوم الإثنين المقبل ستبلغ مدته 24 ساعة إذا لم يتم عدم مطالبهم.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية