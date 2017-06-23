روسيا
الجمعة 23 يونيو 2017 15:51

مسؤول روسي: احتمال مقتل البغدادي يكاد يكون بنسبة 100%

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية
قال فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قوله إن احتمال مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100 في المئة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية قبل أسبوع إنها تعتقد أن البغدادي ربما قتل عندما أصابت غارة جوية لها تجمعا لقياديين كبار في تنظيم الدولة على مشارف مدينة الرقة السورية.

لكن جماعات مسلحة تقاتل في المنطقة ومسؤولين أمريكيين يقولون إنهم لا يملكون أدلة على مقتل البغدادي وشكك كثير من المسؤولين الإقليميين في المعلومات التي قدمتها موسكو.

ونقل عن أوزيروف قوله إن وزارة الدفاع ما كانت ستعلن هذه المعلومات عن مقتل البغدادي لو كانت تعتقد أنه سيُكتشف عدم صحتها لاحقا.

وأضاف "أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100 في المئة" وأضاف "كون أن تنظيم الدولة لم يعرض بعد صورا له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل".

المصدر
رويترز
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تنظيم الدولة
أبو بكر البغدادي
الرقة

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