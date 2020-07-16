فيروس كورونا
الخميس 16 يوليو 2020 12:49

مسؤول جزائري: أفضّل أن يموت الناس من الجوع على الموت بكورونا (فيديو)

تصريحات والي الجفلة أثارت غضبا عارمًا بين الجزائريين
مواقع التواصل
تفاعل ناشطون جزائريون على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التصريحات التي أطلقها والي (محافظ) الجلفة شمالي البلاد، الذي أكد أنه يفضل أن يموت الناس جوعا على أن يموتوا بفيروس كورونا.

وبرر والي الجلفة، خلال مؤتمر صحفي، عدم فتح المحلات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات، للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن المسؤولية صعبة، وأن اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، مسألة معقدة.

وقال إنه قبل اتخاذ أي قرار بغلق أو تعليق أي نشاط تجاري يجب التفكير في المواطن البسيط الذي يعيش من عمله اليومي، ولكن مع وضع كل هذه العوامل بعين الاعتبار فإنه يفضل أن يموت الناس جوعا على أن يقتلهم كورونا.

وأثارت تصريحات الوالي غضبًا شديدًا لدى المغردين الذين اعتبروا تصريحاته استفزازا آخر لمواطني مدينة الجلفة (190 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائرية).

بينما رأى البعض أن ما قاله الوالي يدل على نظرة السطلة الاحتقارية للمواطن الذي تراه مجرد رقم فقط يملأ السجلات.

وبعضهم أشار إلى أن الوالي يتلقى راتبه نهاية الشهر بشكل منتظم، خلافًا لمن يعيشون من عملهم اليومي، ومهددون بالجوع إذا لم يخرجوا للعمل كل صباح.

بينما حاول البعض تبرير تصريحات المحافظ وخوفه على صحة المواطنين.

ومنذ ظهور الوباء، سجلت الجزائر نحو 21 ألف حالة إصابة بكورونا، توفي منهم أكثر من ألف وتعافى نحو 15 ألفًا آخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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