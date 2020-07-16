مسؤول جزائري: أفضّل أن يموت الناس من الجوع على الموت بكورونا (فيديو)
وبرر والي الجلفة، خلال مؤتمر صحفي، عدم فتح المحلات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات، للحد من انتشار الفيروس.
ولفت إلى أن المسؤولية صعبة، وأن اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، مسألة معقدة.
وقال إنه قبل اتخاذ أي قرار بغلق أو تعليق أي نشاط تجاري يجب التفكير في المواطن البسيط الذي يعيش من عمله اليومي، ولكن مع وضع كل هذه العوامل بعين الاعتبار فإنه يفضل أن يموت الناس جوعا على أن يقتلهم كورونا.
🔴 والي #مستغانم : دبري راسك— أحمد 🌶 (@Amine_amalou) July 15, 2020
🔴 والي #المسيلة : لي بغا يحرق روحوا يحرق
🔴 والي #سطيف: أضربوا يعرف مضربو
🔴 والي #وهران : متقوليش مكانش الأوكسجين
🔴 والي #الجلفة : جو بريفار تموت بالجوع وماتموتش بالكورونا 😷
من التالي ؟؟ who is next
وأثارت تصريحات الوالي غضبًا شديدًا لدى المغردين الذين اعتبروا تصريحاته استفزازا آخر لمواطني مدينة الجلفة (190 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائرية).
بينما رأى البعض أن ما قاله الوالي يدل على نظرة السطلة الاحتقارية للمواطن الذي تراه مجرد رقم فقط يملأ السجلات.
النظام لا يمنحك حق الاختيار حتى في الموت بل اجزم انه يريد ان تموت جوعا بدلا من ان تموت ب #COVID19 كما قال والي #الجلفة و هذا نابع من إيمانه بحرية الرأي و الفكر و الاختيار— Hichem Djarri (@HZitch) July 15, 2020
وبعضهم أشار إلى أن الوالي يتلقى راتبه نهاية الشهر بشكل منتظم، خلافًا لمن يعيشون من عملهم اليومي، ومهددون بالجوع إذا لم يخرجوا للعمل كل صباح.
بينما حاول البعض تبرير تصريحات المحافظ وخوفه على صحة المواطنين.
ومنذ ظهور الوباء، سجلت الجزائر نحو 21 ألف حالة إصابة بكورونا، توفي منهم أكثر من ألف وتعافى نحو 15 ألفًا آخرين.
والي ولاية الجلفة يصرّح...— GⲈⲚⲦLⲈⲘⲀⲚ DŽ (@espoir_dz1) July 14, 2020
الفنان الطاهر جحيش يبدع#ترحلو_يعني_ترحلو ✌ pic.twitter.com/lqECO7aCx2
آخر إبداعات ولاة #الحكومة_الجزائرية ما صرح به #والي_الجلفة:" أفضل وفاة الناس بالجوع بدلا من #فيروس_كورونا " ؟؟؟— Boualem Bellelouche (@BBellelouche) July 14, 2020
هذه نظرة المسؤولين للشعب ../— tahar benziane ben ahmed (@taharbenziane12) July 15, 2020
والي الجلفة: أفضل أن يموت سكان الجلفة جوعا على أن يموتو بفيروس كورونا...!!! pic.twitter.com/xMwRIav1oO
بعد تصريحات والي الجلفة: الجوع أو الكورونا، وهنا ترك لك الاختيار؟؟؟— علي بوڨرن (@bG5O1IKwpgH5CUR) July 15, 2020
كيف يكون الرد؟؟ 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/HX4qlsdJsx
الجميع يلاحظ أن هناك أزمة اتصال وتعبير لدى الكثير من المسؤولين وآخرها تصريح #والي_الجلفة الذي يمكن أن يصنف من أكثر التصريحات غرابة.— 🇩🇿 ﮼أحمدداود 🇩🇿 (@AhmadDaoud14) July 15, 2020
هناك حاجة ملحة لدورات تدريبية مكثفة في فن التواصل والاتصال لمسؤولينا، دون أن ننسى أن المدرسة العليا "للبيروقراطية" أكل عليها الدهر وشرب
متضامن مع إخوتنا في الجلفة— samir AS DZ (@medea_samir) July 14, 2020
نحن نريدكم احياء
ولا واحد فيكم يموت لا بالجوع ولا بالكورونا
والي ماشي متربي