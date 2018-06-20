الولايات المتحدة
الأربعاء 20 يونيو 2018 10:06

مسؤول جديد في البيت الأبيض ينضم لقافلة المستقيلين

صورة أرشيفية لجو هايغين مساعد كبير موظفي البيت الأبيض
غيتي
قدّم جو هايغين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض الثلاثاء، لينضم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقدّم جو هايغين، استقالته من المنصب بعد أسبوع من القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

هايغين (62 عاما) والذي عمل في أربع إدارات جمهورية (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترمب) سيغادر البيت الأبيض للعمل في القطاع الخاص.

وقال ترمب في بيان إن "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي.. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي.. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق.. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترمب- سواء بمحض إرادتهم أو بقرار منه- خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.

المصدر
فرانس برس
كلمات مفتاحية
استقالة
إدارة ترمب
البيت الأبيض
سنغافورة
القطاع الخاص

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد
Thumbnail
أونروا تعلق أنشطة في غزة بسبب نقص التمويل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم