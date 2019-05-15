الأربعاء 15 مايو 2019 15:58
مسؤول إيراني: مستعدون لأي سيناريو وموسكو تحذر من الاتجاه للتصعيد
قال مسؤول إيراني كبير اليوم الأربعاء إن طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من "المواجهة إلى الدبلوماسية".
تصريحات المسؤول الإيراني لرويترز
- الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حربا أخرى في الشرق الأوسط.
- إيران والسعودية "قوتان رئيسيتان" يمكنهما العمل معا لضمان أمن المنطقة.
- إيران لا تريد حربا في المنطقة.
- أي صراع عسكري في المنطقة ستكون له عواقب "لا يمكن تصورها".
- اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة سيضر بالشرق الأوسط وما وراءه.
- مستعدون لجميع السيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية.
الكرملين: لم نتلق أي تطمينات من بومبيو بشأن إيران
- أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لم يقدم أي تطمينات لموسكو بشأن إيران، محذرة من أن الوضع يتجه نحو التصعيد.
- نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله "بينما نراقب استمرار التصعيد والتوتر حول هذا الموضوع، نأسف للقرارات التي يتخذها الجانب الإيراني".
- بيسكوف أوضح أن الموقف الإيراني جاء "ردا على الضغوط الممارسة عليه والتي تتعارض مع روح ورسالة خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي)". واعتبر أن "تصرفات الولايات المتحدة هي التي أثارت الجانب الإيراني"، وأن "موسكو أعلنت بالفعل ذلك على مختلف المستويات".
- كان بومبيو قد قال مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي بجنوب روسيا، قبل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن لا نسعى مطلقا إلى حرب مع إيران".
- أشار بيسكوف إلى أن القلق العام لا يزال قائما، مؤكدا أنه "لم تكن هناك أي ضمانات أو تطمينات من قبل بومبيو (..)، هناك موقف واضح يميل لسوء الحظ نحو المزيد من التصعيد".
تصاعد الأزمة
- أرسلت واشنطن قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنه تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.
- تفاقمت التوترات منذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين وسفن أخرى قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على محطتين لضخ النفط في المملكة والتي أعلن الحوثيون الموالون لإيران في اليمن المسؤولية عنها.
- أعلنت إيران، الأربعاء الماضي، تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.
- جاء إعلان طهران بذكرى مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا) وألمانيا.
- ينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
- منذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مرارا التزامها بالاتفاق.
- صبيحة الثلاثاء، وصل بومبيو روسيا، والتقى نظيره سيرغي لافروف، والرئيس بوتين، وبحثوا جملة من القضايا، بينها الملف السوري والإيراني، والأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا وكوريا الشمالية.
المصدر
وكالات