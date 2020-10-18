التطبيع مع إسرائيل
الأحد 18 أكتوبر 2020 14:27

مسؤول إسرائيلي: اتفاق اليوم يتوج 20 عاما من العلاقات السرية مع البحرين

أعلام البحرين وإسرائيل وأمريكا ، مرفقة بطائرة العال الإسرائيلية التي تنقل وفداً إسرائيلياً برفقة مساعدين أمريكيين إلى البحرين
رويترز
قال مسؤول إسرائيلي، إن الاتفاق الدبلوماسي المتوقع توقيعه الأحد، بين إسرائيل والبحرين، يتوج 20 عاما من العلاقات السرية بين البلدين، بحسب إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول لم تسمه قوله يدور الحديث عن علاقات ظلت لـ 20 عاما تحت الرادار، وهناك الآن فرصة للخروج بها إلى النور.

وفي وقت سابق الأحد، أقلعت من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب، طائرة على متنها وفد إسرائيلي يرافقه مسؤولون أمريكيون، في طريقها إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتوقيع اتفاق دبلوماسي، يقضي بفتح سفارتين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوفد الإسرائيلي يترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، فيما يترأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة (المالية) ستيفن منوشين، ويضم أيضا آفي بيركوفيتش مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وستشق الطائرة طريقها عبر السعودية إلى البحرين، في رحلة مباشرة.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركويتز، قبل ركوب طائرة شركة العال الإسرائيلية إلى البحرين، في مطار بن غوريون

 

ومن المنتظر أن يوقّع الوفد الإسرائيلي مع البحرين على 6 أو 7 وثائق للتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، واتفاقية حول إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية، واتفاقيات أخرى في مجالات الاتصالات والتجارة، وفق المصدر ذاته.

وسيكون في استقبال الوفد الإسرائيلي- الأمريكي المشترك في مطار المنامة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بعد ذلك ستنطلق المحادثات الثنائية في مجموعات عمل، ثم إقامة مراسم توقيع الاتفاقيات.

ومن المتوقع ألا تزيد مدة زيارة الوفد الإسرائيلي في المنامة عن 7 ساعات يعود بعدها إلى تل أبيب.

وسيواصل الوفد الأمريكي جولته من المنامة إلى أبو ظبي، ومن هناك سيرافق وفدا إماراتيا إلى إسرائيل الثلاثاء للتوقيع على نحو 18 اتفاقية في مجالات مختلفة بينها الطيران والاستثمار والتعاون العلمي التكنولوجي، وإصدار التأشيرات، وإنشاء سفارات، بحسب يديعوت.

وقررت الإمارات والبحرين، الشهر الماضي، تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية حادة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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البحرين
إسرائيل
علاقات سرية

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