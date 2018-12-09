الأحد 9 ديسمبر 2018 11:56
مسؤول أمريكي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن
قال مسؤول أمريكي إنه "لا يوجد مكان في يمن المستقبل لأي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات"، مشيرا إلى أن الإدارة "تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن".
أبرز تصريحات تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج:
- من الواضح أن هناك ضغوطا من الداخل، إما بالانسحاب من الصراع أو وقف مساندتنا للتحالف، وهو ما نعارضه بشدة من جانب الإدارة الأمريكية.
- نعتقد حقا أن دعم التحالف ضروري. إذا أوقفنا دعمنا فإن ذلك سيبعث برسالة خاطئة.
- ليس هناك مكان في يمن المستقبل لتهديد مدعوم من إيران للسعودية وللإمارات وللأوساط الاقتصادية الدولية.
- بالنظر إلى الأمام نسعى إلى يمن مستقر وموحد يعزز من الاستقرار الإقليمي والعالمي بدلا من أن يضعفه.
- محادثات السلام في اليمن خطوة أولى ضرورية صوب إنهاء الصراع الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف.
خلفيات:
- الولايات المتحدة أوقفت الشهر الماضي إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود.
- مجلس الشيوخ الأمريكي صوت الشهر الماضي على طرح مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي، الذي يشمل مبيعات أسلحة وتبادل معلومات مخابراتية، للتحالف الذي تقوده السعودية.
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتعرض لضغوط من الداخل بشأن الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من أربع سنوات ودفع البلاد إلى شفا المجاعة.
- الضغوط تصاعدت على إدارة ترمب منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- وقبل أيام، بدأت في السويد محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة طرفي النزاع، وهي أول جولة تعقد في عامين.
- المحادثات تركز على خطوات لبناء الثقة تشمل إعادة فتح مطار صنعاء وإعلان هدنة في الحديدة، وقد تقود إلى وقف أوسع نطاقا لإطلاق النار.
- منظمات أممية ودولية حذرت من سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن ووصفت الأزمة هناك بأنها الأسوأ في العالم.
- دراسة صدرت السبت أفادت بأن حرب اليمن والانهيار الاقتصادي الناجم عنها جعلا 15.9 مليون شخص، أي 53 % من السكان، يواجهون "انعداما شديدا وحادا في الأمن الغذائي" وبأن المجاعة تشكل خطرا إذا لم يُتخذ إجراء لمنعها فورا.
المصدر
رويترز