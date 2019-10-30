الأربعاء 30 أكتوبر 2019 12:52
مسؤول أمريكي: ما تتعرض له إسراء عبد الفتاح في السجون المصرية "مشين"
قال مسؤول أمريكي رفيع، إنه طلب من مصر، إطلاق سراح الصحفية والناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، واصفاً معاملة السلطات لها بالمشين .
انتقادات لمصر
- مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، قال إنه أثار قضية إسراء مع السفير المصري في واشنطن.
- أضاف شينكر خلال جلسة في الكونغرس "التقيت بها عدة مرات، أعتقد أن هذا أمر مشين، وأبلغكم بأن السفير المصري كان في مكتبي الأسبوع الماضي للحديث بشأن إسراء".
- أكد شينكر أن ما تعرضت له الصحفية إسراء، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة، قائلاً إن لدى مصر طريقا طويلا لتقطعه فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- كرر المسؤول الأمريكي دعوة بلاده للسلطات المصرية للسماح بالاحتجاجات السلمية، بعد قيامها بملاحقة الآلاف الذين تحدوا قانون حظر التظاهر.
اعتقال إسراء
- في 12 أكتوبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات المصرية، الناشطة إسراء عبد الفتاح، بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
- لاحقاً قررت النيابة عرض إسراء على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.
- ناشطون قالوا إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل، تفاصيل تعرضها للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها.
- القضية المتهمة فيها إسراء، تضم أيضًا ناشطين آخرين مثل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.
- السلطات المصرية، اعتقلت المحامي والحقوقي عمرو إمام، بعد إعلانه الدخول في إضراب جزئي عن الطعام، اعتراضا على اعتقال وتعذيب الناشطة إسراء وآخرين.
- الناشط محمد صلاح قال إن الضباط الذين اعتقلوا إسراء ضربوها وحاولوا خنقها وقيدوها لساعات إلى الحائط لإجبارها على إعطاء رمز المرور الخاص بهاتفها.
خلفيات
- إسراء عبد الفتاح البالغة من العمر 41 عاماً، تعتبر من رموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل المعارضة، ثم دعمت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي.
- اشتهرت إسراء عبد الفتاح بعد إنشائها صفحة على موقع فيسبوك، لدعم العمال المضربين عن العمل، تحولت لاحقا إلى حركة سياسية ساهمت في الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
- لم تظهر إسراء عبد الفتاح معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها تعرضت للمنع من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية.
- الفترة الأخيرة، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات موسعة على خلفية احتجاجات دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، للمطالبة برحيل السيسي.
المصدر
وكالات
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