الإمارات وإسرائيل
الاثنين 17 أغسطس 2020 11:46

مسؤولون وإعلاميون إماراتيون يقودون الترويج للتطبيع عبر تويتر

إعلاميون وأكاديميون إماراتيون عبروا عن تأييدهم الكامل للتطبيع مغ إسرائيل عبر تويتر
مواقع التواصل
عقب الإعلان عن اتفاقية السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل الخميس يشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة ترويجية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يقودها مسؤولون وإعلاميون إماراتيون.

حيث قال علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية "عندما تقرأ في الإعلام الإسرائيلي تذهل بالأخبار اليومية: اكتشافات علمية جديدة ودراسات فكرية وتاريخية وأدبية حديثة وتكنولوجيا ومخترعات علمية وعلاجات صحية ونفسية، كل ذلك تم في إسرائيل".

ودافع الدكتور علي النعيمي في بث مباشر مطوّل عن موقف الإمارات قائلاً "إنها دولة حريصة على السلام وسياستها السلام منذ نشأتها، وتناصر القضية الفلسطينية بالأفعال وليس الأقوال"، وأضاف "الاتفاق الأخير جاء عندما وصلت الأمور إلى طريق مسدود".

وقال الناشط الإماراتي حمد الحويسني إن "الشعب الإسرائيلي يحب السلام، كل تغريداتهم في تويتر مليئة بالحب والاحترام لإخوانهم العرب"، بينما رأت الكاتبة أماني العجلان أن "الجميع وصل لقناعة بأن أهل القضية الفلسطينية لا يريدون حلها، ولذلك ستتوجه كل دولة للنظر لمصالحها".

واعتبرت الدكتورة ميساء راشد غدير العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي أن "الواقعية السياسيةَ في التعامل مع القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، قد بدأت تفرض نفسها بشكل أكثرَ جديةً، المبادرةُ الإماراتية نموذج".

وأضافت "سئم الناس تبديد مواردهم، والتضحيةِ بازدهارهم في سبيلِ أوهامٍ تدور حول القضية، فلا حُلّت القضيةُ، ولا كُسبَ المستقبل، ولا ازدهرتِ الأوطان".

بينما رأى الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي أن الإمارات لا تحتاج إلى "التبرير في خطوة إقامة علاقات متوازنة مع إسرائيل بشكل معلن".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الماضي توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

المصدر
الجزيرة مباشر
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