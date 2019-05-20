الاثنين 20 مايو 2019 21:54
مسؤولون أمريكيون يطلعون الكونغرس على تطورات ملف إيران
نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الكونغرس الأمريكي أن كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترمب سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب الثلاثاء على التطورات بشأن إيران.
كبار مسؤولي إدارة ترمب سيطلعون الكونغرس على التطورات بشأن إيران:
- المصادر أوضحت أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل عن أجهزة المخابرات، لكنها لم تذكر اسمه.
- أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ طالبوا إدارة ترمب بتقديم المزيد من المعلومات عن التوتر المتصاعد بين بلادهم وبين إيران.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد إيران في تغريدة (الأحد) ما زاد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.
- تغريدة ترمب جاءت بعد سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
- لم يصب أحد في الهجوم على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.
التصعيد مع إيران
- في الثامن من أبريل/ نيسان، أدرجت واشنطن الحرس الثوري الايراني على قائمتها السوداء "للتنظيمات الارهابية الاجنبية".
- ترمب قال إنها "المرة الأولى" التي تستهدف فيها واشنطن تنظيما "ينتمي إلى حكومة أجنبية".
- القائمة تتضمن أيضا فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري المكلفة العمليات الخارجية.
- ترمب أعلن إلغاء الاستثناء الذي كان ممنوحا لبعض الدول التي تشتري نفطا إيرانيا بداية من شهر مايو/ أيار الجاري.
- بداية شهر مايو/ الجاري، قررت الولايات إرسال حاملة طائرات ومجموعة سفن إلى مياه الخليج، كما أعلنت إرسال قاذفات ثقيلة من طراز بي- 52 إلى المنطقة ونشر بطارية من صوايخ باتريوت المضادة للطائرات والصواريخ.
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نقى قبل نحو أسبوع وجود أي نية لحرب مع إيران، كما أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أنه "لن تندلع حرب. لا نحن ولا هم نسعى الى الحرب، إنهم يعملون بأن ذلك لن يكون في صالحهم".
- بعد تصريح بومبيو بيوم، استدعت واشنطن دبلوماسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك" على "صلة مباشرة مع إيران".
- الإمارات أعلنت عن "عمليات تخريبية" في مياه الخليج أمام ميناء الفجيرة ضد ناقلات نفط بينها ناقلتان سعوديتان، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن "عمليات التخريب".
- منشآت نفطية سعودية تعرضت لهجوم بطائرات من دون طيار، وتبنى الحوثيون في اليمن الهجوم، واتهمت الرياض إيران بالوقوف وراء الهجوم.
- في 19 من مايو/ أيار، كتب ترمب على تويتر "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".
- وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رد مؤكدا أن "تبجحات" الرئيس الأمريكي "لن تقضي على إيران".
المصدر
وكالات
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