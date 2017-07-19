الأزمة الخليجية
الأربعاء 19 يوليو 2017 09:01

مسؤولون أمريكيون يؤكدون قرصنة الإمارات لوكالة الأنباء القطرية

نقلت قناة "أن بي سي" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة الإمارات العربية المتحدة وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي استخباراتي أن واشنطن ترى أن الإمارات مسؤولة عن قرصنة الوكالة، وأنها استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ العملية.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون قناة "أن بي سي" أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف للإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.

وأكدوا أن المعلومات عن دفع دولة قطر فدية لتحرير صيادين قطريين كانوا مخطوفين في العراق، هي معلومات مفبركة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريرا الاثنين الماضي ينقل عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن دولة الإمارات هي التي قرصنت حساب وكالة "قنا" في 24 مايو/أيار الماضي، وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إماراتيين على أعلى المستويات ناقشوا خطة الاختراق قبل تنفيذه بيوم واحد.

وجاءت معلومات الصحيفة الأمريكية لتؤكد ما وصلت إليه التحقيقات القطرية التي جرت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بشأن عملية الاختراق، وأكدت تلك التحقيقات أن دولا من المنطقة اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش نفى صحة ما ورد في الصحيفة الأمريكية أكثر من مرة.

أما قطر فأعربت عن أسفها لما نشرته واشنطن بوست من ضلوع دولة الإمارات في جريمة القرصنة، وأكدت أنها ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الأزمة الخليجية
قطع العلاقات مع قطر
وسائل إعلام
قرصنة وكالة الأنباء القطرية
واشنطن بوست
إن بي سي

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