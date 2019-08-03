أمريكا
السبت 3 أغسطس 2019 18:13

مسؤولون أمريكيون: ترمب يرغب في الانسحاب التام من أفغانستان

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
غيتي
قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترمب يرغب في سحب كافة جنود بلاده من أفغانستان، قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
التفاصيل
  • أكد 5 مسؤولين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لمحطة "إن بي سي" الأمريكية، رغبة ترمب باستكمال عملية سحب الجنود من أفغانستان قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة.
  • إلا أن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته صعوبة تنفيذ هذا الطلب، لغاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  • من ناحية أخرى، قال ترمب في تصريحات صحفية الجمعة، بحديقة البيت الأبيض، إنهم بدأوا تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من دون الخوض في تفاصيل.
  • أضاف ترمب "نقلل عددنا، فمنذ 19 عاما نحن هناك ونقوم بدور الشرطة. حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات (مع طالبان)".
  • لفت ترمب إلى أن القوات الأمريكية يمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون بضعة أيام، لكنها لا ترغب بقتل 10 ملايين شخص.
  • ذكر ترمب أنّه لا يتحدث عن استخدام أسلحة نووية، وقال "أنا أتحدث عن أسلحة تقليدية".
  • أعرب ترمب عن ثقته بأن باكستان ستقدم الدعم للولايات المتحدة، في عملية السلام مع أفغانستان.
صراع في أفغانستان
  • تشهد أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
  • ترفض "طالبان" إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.
  • منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تجري واشنطن مفاوضات مع حركة طالبان، في الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ 19 عاما.
المصدر
وكالات
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