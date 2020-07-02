إندونيسيا
الخميس 2 يوليو 2020 14:46

مسؤولة تبكي عند قدمي طبيب بسبب عجزها عن منع انتشار كورونا (فيديو)

مسؤولة إندونيسية تبكي وتعتذر بسبب عجزها حيال فيروس كورونا
مواقع التواصل
بكثير من الاستغراب والدهشة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمدة مدينة سورابايا الإندونيسية" تري ريسماهيريني" جاثية وباكية عند قدمي أحد الأطباء.

واتخدت المسؤولة الإندونيسية هذه الطريقة تعبيراً  منها عن "أسفها و اعتذارها لعجزها عن منع انتشار فيروس كورونا" في المدينة.
وجثت عمدة منطقة سورابايا الإندونيسية، أمام عدد من الأطباء ومديري  المستشفيات، في أحد الاجتماعات، واعتذرت بسبب اكتظاظ المستشفيات وتصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19.
وجاء اعتذار تري ريسماهاريني، بعد أن أدلى أحد الأطباء بمشاركته عن أحد المستشفيات، وكيف كان مكتظا بمرضى فيروس كورونا المستجد.

كورونا في إندونيسيا

وسجلت إندونيسيا يوم الأربعاء 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن البلاد سجلت كذلك 58 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا حتى الآن 57770 والوفيات 2934.
وسجلت إندونيسيا يوم الثلاثاء أعلى زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ب71 حالة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2876، وفقا لما ذكره المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو.
وأعلن يوريانتو أيضا عن 1293 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 56385 إصابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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اعتذار

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