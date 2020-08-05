السعودية
الأربعاء 5 أغسطس 2020 18:15

مريض يسرق سيارة إسعاف من داخل مستشفى في جدة (فيديو)

حاول المريض الهروب من المستشفى بسيارة الإسعاف إلا أنه تم إيقاقه لاحقا
حاول المريض الهروب من المستشفى بسيارة الإسعاف إلا أنه تم إيقاقه لاحقا
مواقع التواصل
تداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لمريض يسرق سيارة إسعاف بمستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر في جدة، يوم أمس الثلاثاء.

ويظهر مقطع الفيديو تمكن المريض من الصعود إلى سيارة الإسعاف وقيادتها، بعد فشل محاولات رجال أمن المستشفى إيقافه، لكنه تجاهل الأمر وقاد سيارة الإسعاف بشكل معاكس للاتجاه داخل المستشفى.

وقال مغردون إن المريض مصاب بفيروس كورونا، وربما يكون الحجر الصحي قد أثر عليه نفسيا، ودفعه للقيام بهذه الخطوة غير الطبيعية للهروب.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المريض تم إيقافه لاحقا وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3020 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1389 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 282 ألفا و824 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1626 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين  إلى 245 ألفا و 314 شخصا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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