التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 31 أغسطس 2020 14:58

مرورا بالسعودية.. أول رحلة جوية علنية بين الإمارات وإسرائيل تصل أبو ظبي

أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبو ظبي تستعد للإقلاع
الجزيرة مباشر
وصلت اليوم الإثنين أول رحلة جوية علنية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل إلى مطار أبوظبي، بعد عبورها الأجواء السعودية.

وتنقل الرحلة، وهي الأولى المباشرة من مطار بن غوريون في تل أبيب  ومطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفدا رسميا اسرائيليا وشخصيات أمريكية، بينهم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتركز محادثات الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي، الإثنين، على "سبل دفع التعاون في مجالات عدة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي.

أول رحلة تجارية بين #إسرائيل و #الإمارات

عاجل | تسيير أول رحلة تجارية بين #إسرائيل و #الإمارات وعلى متنها وفد إسرائيلي وأمريكي رفيع المستوى عبر الأجواء #السعودية #أمريكا

Posted by ‎قناة الجزيرة مباشر - Aljazeera Mubasher Channel‎ on Sunday, August 30, 2020

وأعلن في 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كشف بعيد الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الامارات أن الاتفاق يشمل تسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمطارات الإماراتية، مرورا بالأجواء السعودية.

ومنذ ذلك الحين، لم يصدر عن السلطات السعودية أي تأكيد أو نفي بشأن سماحها لعبور طائرات إسرائيلية في أجوائها، كما لم يصدر عن الرياض أي انتقاد علني لاتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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