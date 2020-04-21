الإمارات
الثلاثاء 21 أبريل 2020 21:14

مركز حقوقي: الإمارات تراقب معتقل رأي سابق بسوار إلكتروني وترفض عودته لمنزله

عبدالرحمن بن صبيح السويدي، معتقل رأي سابق في الإمارات
عبدالرحمن بن صبيح السويدي، معتقل رأي سابق في الإمارات
قال "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" إن السلطات الإماراتية تراقب معتقل الرأي السابق عبدالرحمن بن صبيح بسوار إلكتروني بعد إطلاق سراحه العام الماضي وترفض عودته لمنزله في دبي.

وأضاف المركز في بيان إن عبدالرحمن بن صبيح السويدي وُضع تحت المراقبة الدائمة بوسيلة سوار إلكتروني ولم تسمح له السلطات بالعودة إلى منزله بدبي وأرغمته على البقاء بمنزل شقيقه في أبوظبي.

وأضاف أن السويدي يزور أسرته في دبي من حين لآخر لبضع ساعات دون قضاء الليلة هناك.

واعتقل السويدي من إندونيسيا ورحل إلى الإمارات إثر اختطافه من قبل عناصر الأمن الإماراتي بالتعاون مع السلطات المحلية هناك، وحكم عليه بالسجن في أبوظبي لعشر سنوات.

وأدين السويدي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الإمارات على أنها "منظمة إرهابية".

وحوكم معتقل الرأي السابق ضمن 94 متهما في القضية المعروفة بمجموعة الإمارات 94 بسبب توقيعهم على عريضة للإصلاح السياسي عام 2011.

وأُطلق سراح السويدي في 16 مايو/أيار 2019 بعفو رئاسي بعد اعتقاله في 2015.

وظهر السويدي في برامج تلفزيونية إماراتية عقب إطلاق سراحه وهو يقدم الشكر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد.

لقاء عبدالرحمن بن صبيح السويدي عقب إطلاق سراحه

وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه إزاء ممارسات السلطات وضغطها على سجناء الرأي وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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