الجمعة 5 يوليو 2019 15:17
مركز الجزيرة: دراسة عن البث الإذاعي وتأثره بالسياسة في المغرب
نشر مركز الجزيرة بالتعاون مع جامعة كامبريدج مشروعاً بحثياً مشتركاً يدرس الإعلام في مراحل الانتقال السياسي ويتناول الحالة المغربية نموذجاً.
تفاصيل عن الدراسة
- تستطلع تفضيلات الجمهور المغربي ودوافع استماعه للمحطات الإذاعية.
- تبحث في تأثير تفضيلات الجمهور الاجتماعية والسياسية والاتصالية في سياق التحول السياسي الذي عرفه المغرب خلال العام 2011.
- تبحث الإشباعات المتحققة من الاستماع إلى المحطات الإذاعية.
- تفترض الدراسة إطاراً نظرياً لفهم أشمل وأوفى للخدمات الإذاعية والاستماع إليها في المغرب.
آليات الاستطلاع
- الاستطلاعات تجرى كل ثلاثة أشهر مع نحو 12 ألف مستجوب يتم اختيارهم بشكل عشوائي
- تبحث الاستطلاعات دوافع استخدام الإذاعات ومقدار البرامج القانونية والصحية والفكرية فيها ونسبة المستمعين لأجل اتقاء الملل أو الاسترخاء أو الترفيه وغير ذلك من أهداف أخرى.
- تبحث في أنواع البرامج الأكثر رواجاً في البث الإذاعي بالمغرب.
من نتائج الدراسة
- الجمهور المغربي يميل ميلاً طوعياً لدرجة كبيرة إلى الاستماع للبث الإذاعي.
- البرامج الترفيهية والموسيقية تسيطر على البث الإذاعي وصياغة حوار سياسي نقدي لا يزال أمراً مستعصياً.
- الفضاء الإلكتروني هو التحدي الأكبر لوسائل الإعلام المغربية.
لمتابعة الدراسة كاملة:
المصدر
الجزيرة مباشر