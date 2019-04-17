مركز أمريكي: رصد أنشطة بموقع نووي في كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رويترز

قال مركز أبحاث أمريكي إنه جرى رصد أنشطة بمجمع نووي في كوريا الشمالية، ما يشير لاحتمالية استئناف بيونغ يانغ لأنشطتها النووي بعد فشل القمة مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي.

التفاصيل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قال إن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية لموقع يونغبيون النووي الرئيسي في كوريا الشمالية في 12 أبريل/نيسان الجاري تُظهر خمس عربات قطار قرب منشأة تخصيب اليورانيوم ومختبر الكيمياء الإشعاعية.

المركز: في الماضي كانت هذه العربات المتخصصة، مرتبطة على ما يبدو بنقل مواد مشعة أو بعمليات إعادة معالجة.

المركز: الأنشطة الحالية، إلى جانب صور العربات، لا تستبعد احتمال قيامها بمثل تلك الأنشطة، إما قبل أو بعد عملية إعادة المعالجة. أنشطة نووية مجمع يونغبيون يبعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة بيونغيانغ ويضم أول مفاعل نووي في البلاد، وهو المصدر الوحيد المعروف للبلوتونيوم لبرنامج أسلحة كوريا الشمالية.

لا يعتقد أن يونغبيون هي المنشأة الوحيدة لتخصيب اليورانيوم، ولن يكون إغلاقها مؤشرا إلى نهاية البرنامج الذري لكوريا الشمالية، كما يقول خبراء.

تعتبر الاستخبارات الأمريكية أن لدى بيونغ يانغ مركزين إضافيين، أحدهما بالقرب من كانغسون، في ضاحية بيونغ يانغ، والآخر في مكان غير معروف.

علقت كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية خلال العملية الدبلوماسية في 2018، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن هناك مؤشرات الى قيام يونغبيون بتجارب أيضا في فترة أقربها نهاية فبراير/شباط الماضي. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية) (رويترز) خلفيات تأتي المؤشرات المحتملة عن أنشطة إعادة معالجة جديدة الأسبوع الماضي بعد قمة في فبراير/شباط الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، والتي انتهت بشكل مفاجئ بدون اتفاق بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

منذ القمة تقول كوريا الشمالية إنها تدرس خيارات لدبلوماسيتها مع الولايات المتحدة.

أعلن كيم الأسبوع الماضي أنه منفتح على محادثات مع ترمب في حال جاءت واشنطن إلى طاولة المفاوضات "بموقف سليم".

انتهت القمة التاريخية الأولى في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة بين ترمب وكيم، بإعلان مشترك مبهم حول "النزع الكامل للسلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية".

انتهت القمة الثانية في فبراير/ شباط في هانوي بفشل، من دون أي تقدم ملموس حول هذا الملف، ولا حتى إعلان.

أثار فشلهما تساؤلات بشأن مستقبل العملية، وفي قمة فيتنام، أوضحت كوريا الشمالية أنها تريد فقط رفع العقوبات التي تضغط على الظروف الحياتية للكوريين الشماليين.

الولايات المتحدة اعتبرت أن بيونغ يانغ تطالب في الواقع بإلغاء العقوبات الأساسية من دون أن تقترح في المقابل شيئا محددا، إلا أن الجانبين أعربا عن رغبتهما في مواصلة المناقشات.