نيجيريا
الجمعة 6 نوفمبر 2020 12:20

مرض غامض يحصد أرواح 57 شخصًا خلال شهرين.. هذه هي الأعراض

أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية لاغوس
أحد الأسواق في العاصمة النيجيرية لاغوس
رويترز
أعلن مسؤول حكومي نيجيري، الخميس، عن وفاة 57 شخصًا خلال الشهرين الماضيين، في ولاية "إنوغو" جنوب شرقي البلاد، جرّاء "مرض غامض".

جاء ذلك بحسب تصريحات صادرة عن فينسينت أوشومي، مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالولاية المذكورة، وفق ما ذكره العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح المصدر أن 57 شخصًا لقوا حتفهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالولاية بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.

وقال أوشومي إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي، مشيرًا أنهم بسبب هذه الأعراض اشتبهوا في أن يكون المرض هو الكوليرا أو حمى لاسا.  

وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت" وأن 20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في الولاية، مشيرًا أن سبب الموت لا زال غير معروف.

وتابع قائلا "تم تحذير وزارة الصحة بولاية إنوغو، بشأن المرض، وأُخذت عينات للتشخيص والعلاج".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق لقي 30 شخصًا حتفهم بولاية "دلتا" النيجيرية جرّاء مرض "غامض" أيضًا.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
نيجيريا
مرض غامض
وفاة

اقرأ أيضا

Thumbnail
نواب وحكام جمهوريون يردون على مزاعم ترمب بشأن تزوير الانتخابات
Thumbnail
رقم قياسي جديد لإصابات بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة
Thumbnail
معقل هتلر وتغريدة شامتة.. جدل يرافق انتخاب أحد أصغر نواب الكونغرس الأمريكي
Thumbnail
"موقف غير عادي".. شبكات تلفزيونية أمريكية تقطع بث كلمة ترمب.. (فيديو)
Thumbnail
ترمب وبايدن.. أيهما يحقق مصالح الشرق الأوسط؟

الأكثر قراءة

  1. جوبا.. الأطراف السودانية توقع على اتفاق نهائي للسلام (فيديو)
  2. حماس تفرج عن سجناء فتحاويين في إطار المصالحة
  3. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  4. فرنسا تعزز أمن وسائل النقل العام بعد انفجار روسيا
  5. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة