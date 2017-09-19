الولايات المتحدة
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 18:44

مرشح ترمب لمنصب السفير بموسكو: روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة

جون هانتسمان مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتولي منصب سفير واشنطن لدى موسكو
جون هانتسمان مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتولي منصب سفير واشنطن لدى موسكو
غيتي
قال جون هانتسمان مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتولي منصب سفير واشنطن لدى موسكو (الثلاثاء) إنه "لا شك" في أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

متعهدا بإثارة الموضوع مع الحكومة هناك.

وقال هانتسمان، الذي سبق أن تولى منصب سفير الولايات المتحدة في الصين، في جلسة بمجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه "لا شك وأكرر لا شك في أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات الأمريكية العام الماضي".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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ترامب
موسكو
روسيا
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
جون هانتسمان
الصين
الحكومة الروسية

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