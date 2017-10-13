انتخابات اليونسكو
الجمعة 13 أكتوبر 2017 15:57

مرشحة فرنسا تدخل جولة الحسم مع مرشح قطر على رئاسة اليونسكو

شعار منظمة "اليونسكو"
شعار منظمة "اليونسكو"
رويترز
تأهلت مرشحة فرنسا لرئاسة اليونسكو لمنافسة المرشح القطري في الجولة الأخيرة من الانتخابات، وذلك بفوزها على المرشحة المصرية في الجولة قبل الأخيرة.

وأجريت الجولة الرابعة من الانتخابات بعد ظهر الجمعة في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس بين المرشحة الفرنسية أودري أزولاي ومرشحة مصر مشيرة خطاب.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أزولاي حصلت على 31 صوتا بينما حصلت مشيرة خطاب على 25 صوتا.

وبهذا ستجري الجولة الخامسة والأخيرة بين أزولاي والمرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري مساء الجمعة، وذلك لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية في مصر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لليونسكو للتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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اليونسكو
حمد بن عبد العزيز الكواري
انتخابات
مشيرة خطاب

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