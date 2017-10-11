انتخابات اليونسكو
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 21:46

مرشحا قطر وفرنسا يتصدران نتائج ثالث جولة بانتخابات اليونسكو

وزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري
الجزيرة
أجريت اليوم الأربعاء الجولة الثالثة من انتخابات منصب مدير عام منظمة اليونسكو

أسفرت نتائج الجولة الثالثة التي أجريت اليوم الأربعاء من السباق الانتخابي على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  "اليونسكو" عن حصول مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري ومرشحة فرنسا اودري ازولاي على 18 صوتا لكل منهما لتزداد المنافسة مع الاقتراب من الجولة الرابعة وقبل الأخيرة التي تقام مساء غد.

وحصلت مشيرة خطاب مرشحة مصر على 13 صوتا، بينما استقر المرشح الصيني على 5 أصوات خلال الجولات الثلاثة، وحصلت مرشحة لبنان فيرا الخوري لاكويه في الجولة الثالثة على 4 أصوات، حيث جرى التصويت بين الخمسة السابقين بعد إعلان انسحاب مرشح فيتنام كفام سان شاو قبيل التصويت .

وتبدأ غدا الجولة الرابعة من الانتخابات التي يجريها المجلس التنفيذي للمنظمة حاليا في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس لاختيار المدير العام الحادي عشر للمنظمة الدولية خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها في نوفمبر المقبل ، حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة (30 صوتا) وإلا فسوف يتم الدخول في جولة خامسة وأخيرة بمشاركة المرشحين اللذين تصدرا الجولة الرابعة، وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان فستقام قرعة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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حمد بن عبدالعزيز الكواري
اليونسكو

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