ألمانيا
الجمعة 28 يوليو 2017 22:37

مرتكب حادث الطعن في هامبورغ من مواليد الإمارات

مقتل شخص طعنا بالسكين في هامبورغ الألمانية
رويترز
ذكرت شرطة مدينة هامبورغ شمالى ألمانيا أن الرجل الذي قام اليوم الجمعة بطعن عدد من رواد أحد المحال التجارية في هامبورغ

فقتل شخصا وجرح أربعة هو من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشرطة اليوم (الجمعة) أن الجاني في سن السادسة والعشرين.       

وأردفت أن جنسية الجاني الذي ألقي القبض عليه ستعلن لاحقا، وذكرت الشرطة أنها كونت لجنة خاصة يشترك فيها عناصر من الشرطة الجنائية وأمن الدولة.

وتختص هيئة أمن الدولة بالجرائم ذات البواعث السياسية.

وواصلت الشرطة القول: "ما زالت التحقيقات جارية في جميع الاحتمالات، بما في ذلك التحقيق في مجال الأمن السياسي بالتحديد".

كان الجاني قام بعد ظهر اليوم بطعن رجل وجرح أربعة آخرين بأحد متاجر حي بارمبيك في هامبورغ.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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هامبورغ

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