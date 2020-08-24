السعودية
الاثنين 24 أغسطس 2020 13:33

مرتديا زي التخرج.. أكاديمي سعودي يبيع الشاي على الطريق (فيديو)

لفت السعودي عبداللطيف جرفان الأنظار بعد قيامه يبيع الشاي مرتديا زي تخرجه من الجامعة
لفت السعودي عبداللطيف جرفان الأنظار بعد قيامه يبيع الشاي مرتديا زي تخرجه من الجامعة
مواقع التواصل
ظهر السعودي عبداللطيف جرفان، في مقطع فيديو وهو يرتدي زي تخرجه ويبيع الشاي في أحد شوارع أبها في السعودية بعد عدم تمكنه من إيجاد وظيفة بشهادته الجامعية، ما أثار العديد من التفاعلات.

وقال جرفان بمقطع الفيديو إنه حاصل على شهادة الماجستير في نظم وإدارة المعلومات من إحدى جامعات الولايات المتحدة، بتقدير ممتاز لكنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة في السعودية.    

وبعد انتشار قصته بشكل واسع، أعلن بنك الرياض عن رغبته في توظيف جرفان، وقال في حسابه على تويتر "نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف، في بنك الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين". 

وعلق مغردون بقولهم إن جرفان "مثال حي على فشل الوزارات المعنية وعلى رأسها العمل التي لم تعدل من أنظمتها للحفاظ على ما استثمرته الدولة في برامج الابتعاث أو لوقف هدر الموارد البشرية التي تملك مهارات متخصصة ووضعها بقوة النظام في مكانها الصحيح".

وأثنى كثيرون على مثابرة هذا الشاب وعدم استسلامه للبطالة، وتساءل البعض هل يجب أن يفعل العاطلون مثلما فعل جرفان حتى تنهال عليهم العروض؟ 

وقال آخرون إن "تصريحات ولي العهد بالقضاء على البطالة مثمرة جداً، شكراً لك وبرؤيتك العمياء".

وتساءل معلقون "أين الخلل يا وزارة العمل؟ ولماذا لا يتم حل هذه المشاكل المتفاقمة والحفاظ على شبابنا الطموح والناجح مثل هذا البطل.. وكثير في مثل حالته ومؤهلاته!

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
سعودي
جامعي
الشاي
بطالة

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