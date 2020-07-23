السعودية
الخميس 23 يوليو 2020 18:27

مراسل قناة سعودية يسقط على الهواء بسبب درجات الحرارة (فيديو)

مراسل سعودي يسقط على الهواء مباشرة بسبب الإنهاك الحراري
مواقع التواصل
تعرض مراسل قناة ( الإخبارية) السعودية في جدة عبدالله الغامدي لحالة إغماء أثناء تغطية مباشرة على الهواء، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته.

وأظهر مقطع فيديو، المراسل أثناء حديثه مع ضيف عن الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وما أن بدأ الضيف في الحديث حتى تفاجأ بالمراسل وهو يميل ناحيته، فأمسك به وأجلسه.

وبعد أن قطع مذيع الاستوديو البثّ، عاد مرة أخرى لإجراء حديث مع المراسل، الذي قال إنه تعرض لحالة إجهاد شديد بسبب ارتفاع حرارة الجو، التي قال إنها ربما تكون لامست الخمسين درجة وطمأن الجميع على سلامته.

وقالت القناة على موقعها "لهيب الشمس يسقط مراسل الإخبارية في جدة عبد الله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته".
وكتب مغرد" أتمنى توفروا لأطقم العمل في الميدان  كافة أنواع وسائل السلامة، وحبذا ابتعاد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عن التغطيات المباشرة تحت وهج الشموس".

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
السعودية
قناة إخبارية
مراسل
إعياء
المذيع
إنهاك حراري

اقرأ أيضا

Thumbnail
ماكرون يهاجم تركيا ويطالب بمعاقبتها.. وأنقرة ترد
Thumbnail
شاهد: ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يغادر حلقة عن آيا صوفيا.. ماذا حدث؟
Thumbnail
"اللص الظريف".. قط يحاول سرقة رزمة نقود من إحدى الحانات (فيديو)
Thumbnail
بالصدفة.. مزارع يعثر على سلحفاة صفراء نادرة (فيديو)
Thumbnail
فورين بوليسي: واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة

الأكثر قراءة

  1. ماكرون يهاجم تركيا ويطالب بمعاقبتها.. وأنقرة ترد
  2. شاهد: ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يغادر حلقة عن آيا صوفيا.. ماذا حدث؟
  3. "اللص الظريف".. قط يحاول سرقة رزمة نقود من إحدى الحانات (فيديو)
  4. بالصدفة.. مزارع يعثر على سلحفاة صفراء نادرة (فيديو)
  5. فورين بوليسي: واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة