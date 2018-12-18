مراسلون بلا حدود: 80 صحفيا على الأقل قتلوا في 2018

صحفيون ومصورون بعد انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول في أبريل/ نيسان الماضي رويترز

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير صدر، الثلاثاء، في برلين، إن 80 صحفيا على الأقل قتلوا في 2018 بسبب عملهم.

أبرز ما ورد في تقرير "مراسلون بلا حدود" أكثر من نصف هؤلاء الصحفيين قتلوا أثناء أداء عملهم في وسائل إعلام في 5 دول فقط هي أفغانستان وسوريا والمكسيك واليمن والهند.

حسب التقرير السنوي للمنظمة بشأن حرية الصحافة، قُتل 15 صحفيا في أفغانستان و11 في سورية و9 في المكسيك و8 في اليمن و6 في الهند.

6 صحفيين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة، منهم 4 قتلوا في هجوم على صحيفة "كابيتال غازيت" في ماريلاند.

348 صحفيا سجنوا حول العالم، ويتم احتجاز هؤلاء الأشخاص في خمسة بلدان فقط هي: الصين (60 صحفيا) ومصر (38 صحفيا) وتركيا (33 صحفيا) وإيران (28 صحفيا) والسعودية (28 صحفيا).

في السنوات العشر الماضية، قتل 702 صحفي محترف حول العالم.

يوجد 251 صحفياً أو أكثر محتجزين في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن النهج الاستبدادي في التعامل مع التغطية الصحفية الناقدة هو أكثر من مجرد تراجعٍ طارئ.

ازداد عدد الصحفيين السجناء في كل من الصين ومصر والمملكة العربية السعودية مقارنة بالعام الماضي. شهد عام 2018 مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وشهد عام 2018 مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق حضر خصيصا من الرياض من بينه مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تقرير لجنة حماية الصحفيين تقرير للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك قال إن الصين ومصر والمملكة العربية السعودية شهدت موجات قمع جديدة لحرية الصحافة في عام 2018.

ازداد عدد الصحفيين السجناء بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة إلى 28 صحفياً في العالم، مقارنة بتسعة صحفيين فقط منذ عامين.

مصر تسجن أكبر عدد من الصحفيين على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إذ يبلغ عدهم 19 صحفياً.

لجنة حماية الصحفيين تعرف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت.

