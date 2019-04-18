مراسلون بلا حدود: كراهية الصحفيين تحولت إلى عنف

"مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أكدت في تقريرها للعام 2019 أن "الكراهية للصحفيين تحولت إلى عنف".

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، محذرة من أن "الكراهية للصحفيين تحولت إلى عنف".

وقالت المنظمة في تقريرها إن "اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 سلط الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في الشرق الأوسط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لا ينصاعون للإملاءات التي تفرض عليهم الصمت أو الدعاية لصالح السلطات الحاكمة">

سلط اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 الضوء من جديد على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في الشرق الأوسط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأولئك الذين لا ينصاعون للإملاءات التي تفرض عليهم الصمت أو الدعاية لصالح السلطات الحاكمة. https://t.co/KrgrE8knsD — مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) April 18, 2019

الكاتب السعودي جمال خاشقجي

أبرز ما جاء في التقرير

24 بالمئة فقط من 180 بلدا ومنطقة تمت دراستها تبدو في وضع "جيد" أو "أقرب إلى الجيد" لحرية الصحافة، مقابل 26 بالمئة في 2018.

بعدما تزايدت في السنوات الأخيرة "أفضى العداء للصحفيين إن لم تكن الكراهية التي يكنها لهم قادة سياسيون في عدد من دول العالم، في نهاية الأمر إلى تحول ذلك إلى أفعال أكثر خطورة وشيوعا".

تزايد المخاطر وهذا يسبب مستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن" بين الصحفيين.

المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من "مخاطر المهنة".

في الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثامنة والأربعين في حرية الصحافة (تراجعت ثلاث درجات) يسود جو أكثر عداء.

لم يحدث يوما أن تلقى الصحفيون الأمريكيون هذا العدد من التهديدات بالقتل، كما لم يحدث من قبل أن طلب من شركات خاصة ضمان أمنهم إلى هذه الدرجة.

في يونيو/حزيران الماضي قتل أربعة صحفيين وموظفة يعملون جميعا في صحيفة "كابيتال غازيت" بولاية ميريلاند في إطلاق نار.

في البرازيل (المرتبة 105 تراجعت ثلاث مراتب)، "تنذر" الحملة الرئاسية التي تخللها "خطاب كراهية" وتضليل "بمرحلة قاتمة للديموقراطية وحرية الصحافة"، حسب المنظمة.

في آخر اللائحة، تأتي تركمانستان لتحل محل كوريا الشمالية.

"مراسلون بلا حدود" قالت إن معظم وسائل الإعلام فيها تسيطر عليها الدولة بينما تتم "مطاردة" آخر المراسلين السريين لوسائل اعلام في المنفى "بلا هوادة".

في فيتنام كما في الصين، تسيطر الصحافة الرسمية على النقاشات العامة ويقبع عشرات الصحفيين المحترفين وغير المحترفين في السجون.

"النموذج المضاد" الصيني الذي "يعتمد على مراقبة وتلاعب مؤذ بالمعلومات بفضل التقنيات الجديدة يثير قلقا من قيام بيجين بالترويج لنموذجها القمعي خارج حدودها".

دول تشكل مختبرات للرقابة

حذر الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار من أن "عدد الدول-المختبرات لمراقبة الأخبار يزداد".

ديلوار: الوضع ملح. نحتاج إلى إنعاش النماذج الديموقراطية، وإلا ستزدهر هذه النماذج المضادة وتتكاثر.

عبرت "مراسلون بلا حدود" عن أسفها لأنه في أماكن أخرى، "تضعف مقاومة" تعددية الصحافة "أمام منطق الاحتكار التجاري والمصالح الاقتصادية"، كما في اليابان (المرتبة 67) واستراليا (21، في تراجع مرتبتين).

أوربا

في أوربا سجل الوضع تراجعا كبيرا.

كتبت المنظمة أنه في هذه المنطقة التي تعد الأكثر أمانا من حيث المبدأ، "يواجه الصحفيون أسوأ التهديدات اليوم".

قتل صحفيون في مالطا وسلوفاكيا وبلغاريا بينما رصدت هجمات كلامية في صربيا أو الجبل الأسود(مونتينيغرو).

كان هناك مستو غير مسبوق من العنف خلال تظاهرات "السترات الصفراء" من قبل رجال الشرطة والمتظاهرين على حد سواء، في فرنسا (المرتبة 32، تراجعت مرتبة واحدة).

دول رائدة

مع ذلك ما زالت بعض الدول رائدة في حرية الصحافة، مثل النروج التي بقيت في المرتبة الأولى، وفنلندا (الثانية) وكوستاريكا (العاشرة) التي تعد حالة متميزة في القارة الأمريكية، يمكن للصحفيين فيها العمل بحرية.

تغير الوضع في بعض الدول بسبب تغييرات في النظام.

في ماليزيا (122، تقدمت 22 مرتبة) والمالديف (98، +22) واثيوبيا (110، +40) أو غامبيا (92، +30)، أنعش وصول حكام جدد الصحافة.

ديلوار: الدفاع عن حرية ومصداقية الخبر يجب أن يصبح رهانا أكبر للمواطنين، أيا كان موقفهم من الصحفيين وأيا تكن الانتقادات.

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