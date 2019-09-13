أوربا والسعودية
الجمعة 13 سبتمبر 2019 11:14

مراسلون بلا حدود تمنح جائزة الشجاعة لسعودية ممنوعة من السفر

النفجان ممنوعة من مغادرة السعودية بحكم قضائي
مواقع التواصل
أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، منح المدونة والناشطة السعودية إيمان النفجان، جائزة "الشجاعة".

جاء ذلك في بيان نقله الحساب الرسمي للمنظمة (غير حكومية معنية بتقييم حرية الصحافة في العالم) عبر "تويتر".

التفاصيل:
  • بالإضافة إلى النفجان، حصلت الصحفية المالطية كارولين موسكات على "جائزة الاستقلالية"، ومُنحت المدونة الفيتنامية فان دوان ترانغ "جائزة التأثير".
  • قالت المنظمة إن العوامل التي تجمع بين الصحفيات الثلاثة هو الخوف الذي فرض عليهم في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة بلادهم، وإغلاق مواقعهم وصفحاتهم الإلكترونية.
  • المنظمة قالت في حفل أقيم بالعاصمة الألمانية برلين، مساء الخميس، إن النفجان "عملت من أجل حقوق المرأة في بلادها ما أدى إلى حبسها ومنعها من مغادرة السعودية".
  • أشارت المنظمة إلى تلقي الناشطة السعودية أميمة النجار، الجائزة نيابة عن "النفجان" كونها ممنوعة من السفر ومغادرة المملكة.
  • استلمت الجائزة بالنيابة عن النفجان طالبتها السابقة، أميمة النجار، والتي تسير على درب معلمتها، حيث أطلقت مدوّنة تدافع عن حقوق المرأة السعودية، من مكان إقامتها في إيطاليا.
  • متحدثة باسم المنظمة أشارت إلى أن منح الجائزة للنفجان جاءت نتيجة مباشرة لحادثة مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
خلفيات:
  • في مايو/ أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية "النفجان" وناشطات أخريات، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
  • أواخر مارس/ آذار الماضي، قررت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتا على النفجان، والناشطتين رقية المحارب، وعزيزة اليوسف، وفق تقارير حقوقية آنذاك.
  • وجهت النيابة السعودية للناشطات، اتهامات، نَفينَها، بـ"التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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السعودية
أوربا
مراسلون بلا حدود
إيمان النفجان

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