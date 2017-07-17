منوعات
الاثنين 17 يوليو 2017 21:35

مذيعة مصرية تتعاطى مخدر الهيروين على الهواء

أوقفت نقابة الإعلاميين في مصر مذيعة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعاطيها مخدر الهيروين على الهواء.

وظهرت المذيعة على فضائية " LTC للحديث عن أضرار الإدمان وتعاطي المخدرات وأخرجت كيسا يحمل مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء، قائلة: "أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء ووفيت بوعدي".

وقال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين إن النقابة رصدت التجاوز الذى قامت به المذيعة واتخذت قراراً بوقفها لمدة 3 شهور مضيفا أن النقابة ستتصدى بكل قوة لمثل هذه الأخطاء، لضبط المشهد الإعلامي. 

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
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مذيعة مصرية
هيروين

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