أذربيجان وأرمينيا
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 16:57

مذيعة تلفزيون أذربيجان تبكي فرحا بعد استعادة قرى من قوات أرمينيا (فيديو)

نشرت قناة ictimai TV الأذرية، عبر تويتر مقطع فيديو لمذيعة تبكي فرحاً أثناء بثها خبر لسيطرة القوات الأذربيجانية على عدة مناطق من القوات الأرمينية.

و علقت المذيعة "turana husyenli"  على المقطع: "إنه لمن دواعي السرور أن هذه لم تعد من الأفلام، لا أستطيع التعبير، ربما حلمت ببث هذا الخبر على الهواء 100 مرة".

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان الأرميني، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

والأحد، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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