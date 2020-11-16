فيروس كورونا
الاثنين 16 نوفمبر 2020 22:09

مدير منظمة الصحة العالمية: اللقاح ليس كافيا لوقف فيروس كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رويترز
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الإثنين، من أن اللقاح وحده لن يكون كافيا للتغلب على جائحة كوفيد-19.

وذكر أن "اللقاح سيقوم بدور مكمل للأدوات الأخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديلا لها".

وأوضح "في البداية، ستكون الكميات محدودة، وبالتالي ستكون الأولوية لمقدمي الرعاية وكبار السن والمعرضين للخطر ونأمل أن يؤدي ذلك إلى خفض عدد الوفيات والسماح للأنظمة الصحية بالمقاومة".

وحذر المسؤول الدولي من أن "هذا سيترك مجالا كبيرا أمام الفيروس لكي ينشط"، ودعا إلى "مواصلة مراقبة الوضع وسيبقى على الناس الخضوع للاختبارات والعزل والرعاية وستظل هناك حاجة إلى تعقب المخالطين".

ويواصل الوباء الانتشار بعد أشهر من الإبلاغ عن ظهوره في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأصاب أكثر من 54 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون و300 ألف نسمة.

المصدر
الفرنسية

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