الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:33
مدير حملة ترمب: مساءلة الرئيس "مؤامرة"
وصف مدير حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، براد بارسكال، تحقيق المساءلة الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل ترمب من منصبه بـ "المؤامرة التحريضية".
ودعا بارسكال رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الاستقالة من منصبها.
التفاصيل
- كتب بارسكال، في تغريدة على تويتر قائلا "لقد تجاوز الديمقراطيون خط السياسة الحزبية، وقاموا بمؤامرة تحريضية للإطاحة بالرئيس المنتخب. يجب على نانسي بيلوسي التنحي، لخيانتها قسم اليمين ومحاولة الإطاحة بزعيمنا الجمهوري العظيم".
- ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تعليق لها، أن تغريدات بارسكال جاءت على خلفية إدلاء شاهد آخر بشهادته خلف الأبواب المغلقة، فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية المثيرة للجدل التي أجراها الرئيس ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
- كشف مبلغون مجهولو الهوية، قيل إنهم عناصر استخباراتية، أن ترمب طلب من زيلينسكي التحقيق في نشاطات نائب الرئيس الأمريكي السابق، وأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، ونجله هانتر.
- ربط ترمب ضمنيا قيام الجانب الأوكراني بهذه الخطوة بمساعدات عسكرية أمريكية لكييف تقدر قيمتها بحوالي 400 مليون دولار.
- على إثر ذلك، أطلق الديمقراطيون، الحائزون على الأغلبية في مجلس النواب، تحقيق مساءلة ضد الرئيس ترمب بهدف عزله في نهاية المطاف، وأرسلوا مذكرات استدعاء لعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحاليين والسابقين لسماع شهادتهم في التحقيق.
تعهد بالتعاون
- تعهد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بالتعاون في التحقيق الذي يجريه النواب الديمقراطيون في الكونغرس.
- أوضح إسبر، في مقابلة على قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من طرف النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن أوكرانيا. وأضاف "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".
- جاء موقف إسبر بعد إعلان البيت الأبيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب في التحقيق، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترمب غير شرعية وغير دستورية.
المصدر
وكالات
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