مدير (إف.بي.آي) السابق يتهم ترمب بتقويض حكم القانون "بالأكاذيب"

اتهم مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي، أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقويض حكم القانون بالكذب بشأن المكتب.

وانتقد كومي، الجمهوريين، بسبب عدم التحدث علانية عن هجمات الرئيس دونالد ترمب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودافع بشدة عن سلوك المكتب، وذلك في أعقاب الجولة الثانية من استجوابه في مقابلة مغلقة مع الكونغرس.

التفاصيل:

كومي أمضى أكثر من خمس ساعات خلف أبواب مغلقة، أمس الإثنين، مع الجمهوريين والديمقراطيين حيث تم استجوابه بشأن معالجة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون والتحقيق في روسيا.

كومي قال للصحفيين بعدما استجوبته اللجنة القضائية ولجنة الإشراف بمجلس النواب: "رئيس الولايات المتحدة يكذب بشأن مكتب التحقيقات الاتحادي ويهاجمه ويهاجم حكم القانون في هذا البلد.. كيف يكون ذلك منطقيا ؟"

كومي: على المشرعين الجمهوريين أن "ينهضوا ويقولوا الحقيقة" عن "سلوك" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كومي: الجمهوريون اعتادوا على فهم أن أفعال الرئيس مهمة وكلماته مهمة وحكم القانون مهم والحقيقة مهمة، فأين هؤلاء الجمهوريون اليوم.

كومي: يجب أن يقف شخص ما ويتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. يجب على الأشخاص الذين يعرفون بشكل أفضل، بما في ذلك الأعضاء الجمهوريين في هذه الهيئة، أن يمتلكوا الشجاعة للوقوف والتحدث بالحقيقة، لا أن يذعنوا بتغريدات أو خوف من قاعدتهم.. هناك حقيقة ولا يخبرون بها.. صمتهم مخجل.

مدير (إف.بي.آي) السابق جيمس كومي يتحدث للصحفيين

ترمب وكومي.. علاقة متوترة: