مدونو الألعاب
الخميس 27 فبراير 2020 14:58

مدونو الألعاب يحتفلون باستعادة قناتين على يوتيوب بعد اختراقهما

مدونا ألعاب
مدونا الألعاب الشهيرين ماهر ومنار
يوتيوب
احتفل عشاق الألعاب الإلكترونية هذا الأسبوع باستعادة قناتين مسروقتين لاثنين من أشهر مدوني الألعاب العرب على يوتيوب.

وتعرضت قناتا "سيريان جيمر" syrian gamer التي تحتوي على 660 ألف مشترك، ثم قناة "ماهركو" maherco، التي تضم ما يقرب من مليون ونصف المليون مشترك للاختراق بنفس الطريقة تقريبًا.

وقام موقع الجزيرة مباشر بتغطية واقعة السرقة ضمن اهتمامه مؤخرا بصحافة الألعاب.

كما تضامن مدونو الألعاب العرب مع صاحبي القناتين المسروقتين، وتكاتفوا في تواصلهم مع شركة غوغل لإرجاع الحقوق لأصحابها.

وعبر مدونا الألعاب الأردني ماهر صاحب قناة (ماهركو) والسوري الشهير منار صاحب قناة (سيريان جيمر) عن فرحتهما باسترداد  قناتيهما، وتوجها بالشكر لدعم المتابعين، وزملائهم من أصحاب القنوات الذين شكلوا فريقا للدعم الفني للتواصل مع فريق يوتيوب للدعم.

وكان قد تم اختراق القناتين من خلال إرسال رسالة باسم شركة وهمية لعدد من أصحاب القنوات الشهيرة، واختص كلا منهما بالشكر والثناء على المحتوى الذي يقدمه عبر قناته، وطلب منهم الإعلان عن برنامج يخص الشركة عبر قنواتهم مقابل مبلغ مادي جيد.

وبعد الاتفاق على الإعلان، طلب منهم تنزيل البرنامج لمشاهدته ثم الإعلان عنه، وبعد الضغط على الرابط، تمكن الهاكر من اختراق أجهزتهم، وتغيير البريد الإلكتروني الخاص بالقنوات، ثم استولى عليها بشكل كامل.

ماهر يحتفل بعودة قناته

 

اقرأ أيضا:

سرقة أشهر قنوات الألعاب على يوتيوب.. كيف تم الاختراق؟

سعودي يفوز ببطولة العالم في إكس بوكس 2020 (فيديو)

كيف تحمي ابنك من إدمان الألعاب الإلكترونية بدون حرمان؟

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مدونو الألعاب
يوتيوبر
الألعاب الإلكترونية
سيريان جيمر
ماهركو
جيمر

اقرأ أيضا

Thumbnail
أيام من جمر المحنة.. شاهد على سجون مبارك
Thumbnail
حزنا على مبارك.. مدرس مصري يلقي بنفسه من الطابق الخامس

الأكثر قراءة

  1. حزنا على مبارك.. مدرس مصري يلقي بنفسه من الطابق الخامس
  2. حساب "إسرائيل بالعربية" ينشر صورة لمتسابق إسرائيلي في دبي
  3. صندوق النقد والبنك الدوليين يدرسان عقد اجتماعات الربيع "افتراضيا" بسبب كورونا
  4. شاهد: كيف يتم الفحص الطبي لفيروس كورونا في مطار الخرطوم؟
  5. ارتفاع حصيلة الاعتداءات ضد المسلمين في الهند إلى 33 قتيلا