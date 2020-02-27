مدونو الألعاب يحتفلون باستعادة قناتين على يوتيوب بعد اختراقهما

احتفل عشاق الألعاب الإلكترونية هذا الأسبوع باستعادة قناتين مسروقتين لاثنين من أشهر مدوني الألعاب العرب على يوتيوب.

وتعرضت قناتا "سيريان جيمر" syrian gamer التي تحتوي على 660 ألف مشترك، ثم قناة "ماهركو" maherco، التي تضم ما يقرب من مليون ونصف المليون مشترك للاختراق بنفس الطريقة تقريبًا.

وقام موقع الجزيرة مباشر بتغطية واقعة السرقة ضمن اهتمامه مؤخرا بصحافة الألعاب.

كما تضامن مدونو الألعاب العرب مع صاحبي القناتين المسروقتين، وتكاتفوا في تواصلهم مع شركة غوغل لإرجاع الحقوق لأصحابها.

وعبر مدونا الألعاب الأردني ماهر صاحب قناة (ماهركو) والسوري الشهير منار صاحب قناة (سيريان جيمر) عن فرحتهما باسترداد قناتيهما، وتوجها بالشكر لدعم المتابعين، وزملائهم من أصحاب القنوات الذين شكلوا فريقا للدعم الفني للتواصل مع فريق يوتيوب للدعم.

وكان قد تم اختراق القناتين من خلال إرسال رسالة باسم شركة وهمية لعدد من أصحاب القنوات الشهيرة، واختص كلا منهما بالشكر والثناء على المحتوى الذي يقدمه عبر قناته، وطلب منهم الإعلان عن برنامج يخص الشركة عبر قنواتهم مقابل مبلغ مادي جيد.

وبعد الاتفاق على الإعلان، طلب منهم تنزيل البرنامج لمشاهدته ثم الإعلان عنه، وبعد الضغط على الرابط، تمكن الهاكر من اختراق أجهزتهم، وتغيير البريد الإلكتروني الخاص بالقنوات، ثم استولى عليها بشكل كامل.

ماهر يحتفل بعودة قناته

مساء الخير لكل الاساطير

الحمد لله واخيراًً قدرت رجع قناتي 😭😭

والله اني مبسوط لدرجة غير طبيعية

ريتيويت حتى يوصل الخبر لكل الناس وشكراً للناس اللي وقفت معي رح اعمل مقطع مخصوص مشانهم❤❤❤❤ pic.twitter.com/E75gwptXV3 — Syrian Gamer (@Syrian_Gamers99) February 26, 2020

ويلكم حبي ...

من دون مبالغه تقول قناتي رجعت😍

@Syrian_Gamers99

الحمد لله pic.twitter.com/dMs0ujp39l — محمد العمور (الشنب) (@Tensai2407) February 26, 2020

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