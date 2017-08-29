سويسرا
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 22:50

مدن سويسرية تطلب عمالا من العالم الثالث

مدينة بازل إحدى المدن السويسرية
مدينة بازل إحدى المدن السويسرية
غيتي
أعلنت مدن بازل وجنيف وزيوريخ السويسرية عن حاجتها إلى المزيد من القوى العاملة الأجنبية.

ودعت هذه المدن المقاطعات، الحكومة السويسرية (الثلاثاء) إلى منح المزيد من التأشيرات للقوى العاملة القادمة من دول العالم الثالث من خارج الاتحاد الأوربي.

يشار إلى أن الحكومة السويسرية صرحت هذا العام بإصدار 7500 تأشيرة فقط من هذا النوع، غير أن المقاطعات الثلاثة استنفذت حصصها بالفعل في ربيع العام الجاري.

كانت الحكومة خفضت عدد هذا النوع من التأشيرات في أعقاب استفتاء شعبي ضد قدوم المزيد من المهاجرين.

وتتخوف المدن السويسرية الثلاثة على قدرتها على المنافسة، وذلك وفقا لما أعلنته إدارات الاقتصاد بها في خطاب مشترك إلى الحكومة.

واشارت إلى أن الشركات والكليات ومعاهد الأبحاث غير قادرة على إيجاد كفاءات كبيرة في سويسرا أو في الاتحاد الأوروبي، ولفتت هذه الإدارات إلى وجود قصور في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والماليات والأدوية.

الجدير بالذكر أن الشركات والمعاهد في سويسرا الراغبة في تعيين عمالة أجنبية، يتعين عليها أن تقدم ما يثبت أنها لم تجد أشخاصا مناسبين لهذه الوظائف من داخل البلاد أو من الاتحاد الأوربي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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سويسرا
عمالة
دول العالم الثالث
بازل
جنيف
زيوريخ

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