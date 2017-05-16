مدارس
الثلاثاء 16 مايو 2017 09:41

مدرسة تدرس السماح لطلابها الذكور بارتداء التنانير

ذكور يرتدون التنورة
أرشيفية
تبحث مَدرسة بريطانية خاصة، شمالي العاصمة لندن، السماح لطلابها الذكور بارتداء التنانير، ضمن خطة لفرض زي مدرسي "محايد" لا يفرق بين الطلاب على أساس النوع الاجتماعي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الإثنين، أن القرار المنتظر من مدرسة "هايغات" الخاصة، جاء في أعقاب تزايد الأسئلة التي يوجهها الطلاب إلى معلميهم بشأن "نوعهم الجنسي".

وفي السياق، تعتزم المدرسة، تخصيص مراحيض تصلح للجنسين، إضافًة إلى فتح جميع الصالات الرياضة للاستخدام المشترك.

وكانت "هايغات" سمحت للطالبات بارتداء السراويل الرمادية وربطات العنق، لكنها لم تصدر قرارًا من شأنه السماح للطلاب الذكور بارتداء التنانير.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قال آدم بيتيت، مسؤول بالمدرسة، إن "إقرار زي محايد سيمنع اللغط الدائر بين تلاميذ المدرسة حول فكرة الأفضلية".

وأضاف "تلقينا خلال جلسات الأسئلة والأجوبة مع الطلاب، استفسارات حول أي زي مدرسي يأتي في المقام الأول"، في إشارة إلى اختلاف الزي المدرسي بناء على النوع الاجتماعي.

وأوضح أنه "سيتم استشارة أولياء الأمور قبل اتخاذ القرار، لتفادي أي معلومات خاطئة قد ينقلها التلاميذ إلى ذويهم".

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
مدرسة
تنورة
الطلاب
بنات
أولاد

اقرأ أيضا

Thumbnail
قبيلة ثانية تعلن الحرب على تنظيم الدولة في سيناء
Thumbnail
استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة