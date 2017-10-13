غرائب
الجمعة 13 أكتوبر 2017 18:13

مدرب يحفز لاعبيه بإعطاء التعليمات عاريا

المدرب النرويجي روني دييلا
المدرب النرويجي روني دييلا
موقع نادي فاليرينجا
أقدم المدرب النرويجي، روني دييلا، على تصرف متهور لتحفيز لاعبيه في فريق فاليرينجا النرويجي لكرة القدم في صراعهم من أجل تجنب الهبوط، إذ ظهر عاريا خلال إعطاء تعليمات للفريق.

وقال دييلا ، في تصريحات نشرتها صحيفة محلية "ربما شاهدني كثيرون عاريا الآن... يجب أن يكون لدينا بعض المرح خلال الجدية".

وفاز فاليرينجا بالمباراة أمام بران2-1، ونجح الفريق في التقدم لمركز خارج منطقة المهددين بالهبوط، قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

وقال دييلا إنه لن يظهر عاريا بشكل منتظم حتى لا يقلص من "تأثير المفاجأة" التي يستخدمها لتحفيز اللاعبين. ورحب اللاعبون بقرار المدرب، وقال أحدهم "ما من أحد شعر فعليا بالإحباط لأنه لن يكرر هذا".

ويمتلك دييلا سجلا جيدا كمدرب، إذ سبق له أن فاز بكأس النرويج عام 2010 ثم بالدوري مع فريق ستورمسجودسه، كما فاز بدوري وكأس اسكتلندا مع نادي سيلتيك موسم 2014/ 2015.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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النرويج
الدوري النرويجي
روني دييلا
مدرب عاري

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