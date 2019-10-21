الاثنين 21 أكتوبر 2019 15:12
مدرب ليفربول يهاجم حكم الفيديو بسبب هدف اليونايتد
انتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول نظام حكم الفيديو المساعد بعد تعادله 1-1 في ضيافة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.
التفاصيل:
- كلوب قال"إن طريقة استخدام هذه التقنية في إنجلترا ليس لها فائدة كبيرة".
- استشاط كلوب غضبا بسبب عدم احتساب ركلة حرة بعد "خطأ واضح" ضد ديفوك أوريغي في بداية هجمة الهدف الأول ليونايتد.
- تسمح لوائح رابطة الدوري الإنجليزي لحكم الفيديو بإلغاء قرار الحكم فقط عند ارتكاب أخطاء واضحة وصريحة.
- قال مدرب ليفربول للصحفيين "هذه مشكلة يجب مناقشتها. كنت متأكدا بنسبة 100 بالمئة أن حكم الفيديو سيلغي قرار (هدف يونايتد)."قرر الحكم استمرار اللعب بسبب وجود حكم الفيديو لكن حكم الفيديو قال إن اللقطة لم تكن واضحة.
- "ليس لهذا الأمر فائدة كبيرة، هذه مشكلة واضحة تتعلق بنظام حكم الفيديو وكيفية التعامل معه في الوقت الحالي".
- "لست غاضبا أو أي شيء من هذا القبيل. أنا متأكد أن (الحكم) مارتن أتكنسون كان سيطلق صفارته إذا لم يكن حكم الفيديو موجودا لكنه ترك اللعب يستمر".
- سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول ليونايتد بينما أدرك البديل آدم لالانا التعادل لليفربول قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
- لم يتفق أولي غونار سولشار مدرب يونايتد مع رأي كلوب حول لقطة أوريغي وأشاد بقرار الحكم باستمرار اللعب.
- قال سولشار "نحن لا نلعب كرة السلة. ليس خطأ على الإطلاق.
- أعتقد أن الحكم أجاد. لقد سمح بخوض مباراة كرة قدم وما بها من تدخلات ولم يكن من نوعية الحكام الذين يقررون إيقاف المباراة كثيرا".
- رغم هذا التعادل لا يزال ليفربول يتصدر الدوري وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب بينما يأتي يونايتد في المركز 13.
المصدر
رويترز
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