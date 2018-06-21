كأس العالم 2018
الخميس 21 يونيو 2018 17:42

مدرب تونس يرد على منتقدي قراءة المنتخب للفاتحة

لاعبو منتخب تونس والجهاز الفني بقيادة نبيل معلول وهم يقومون بقراءة سورة الفاتحة قبيل خوضهم مباراة إنجلترا
لاعبو منتخب تونس والجهاز الفني بقيادة نبيل معلول وهم يقومون بقراءة سورة الفاتحة قبيل خوضهم مباراة إنجلترا
مواقع التواصل الاجتماعي
رفض نبيل معلول المدير الفني لتونس، الانتقادات الموجهة له بشأن قراءته سورة الفاتحة قبل مباراة "نسور قرطاج" (الإثنين) الماضي، بمونديال روسيا أمام إنجلترا.

جاء ذلك ردًا على تعليقات إعلاميين حول مقطع فيديو، ظهر فيه نجوم تونس والجهاز الفني وهم يقومون بقراءة سورة الفاتحة قبيل خوضهم مباراة إنجلترا مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وقال معلول (الخميس): "من ينتقدني لقراءة الفاتحة في حجرات الملابس قبل بداية مباراة تونس وإنجلترا يجب علاج نفسه".

وأضاف "نحن تربينا على قراءة الفاتحة والقرآن منذ الصغر في كل صلواتي بداية من الفجر حتى الشفع والوتر".

وأوضح معلول "قراءة الفاتحة تحدث في كل المنتخبات العربية المسلمة، لكن الذين يجهلون بكرة القدم يقولون مثل هذا الكلام".

وأشار "في تونس منذ ثمانينات القرن الماضي حين كنت لاعبًا في الترجي ومنتخب بلادي، كنا جميعنا نقرأ الفاتحة".

وانتقد المحلل السياسي مختار الخلفاوي الذي يعمل في برنامج صباحي على "راديو شمس إف إم"سلوك لاعبي تونس وجهازه الفني معتبرًا أن قراءتهم سورة "الفاتحة" قبل اللقاء "بدعة وشعوذة".

من جانبه، اتهم الإعلامي محمد بوغلاب في نفس البرنامج المدرب نبيل معلول بالرّياء، إذ أرجع هزيمة "النسور" إلى مواظبة المدرب على الصلاة وقيامه بالدعاء وقراءة القرآن سواء خلال الحصص التدريبية أو أثناء المباريات.

وتخوض تونس المواجهة الثانية لها بعد غدٍ (السبت) أمام بلجيكا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من العرس العالمي.

وبعد هزيمة تونس من إنجلترا بهدفين مقابل هدف، احتلت المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بنما، بينما تتصدر بلجيكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
منتخب تونس
نبيل معلول
إنجلترا

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