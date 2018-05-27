دوري أبطال أوربا
الأحد 27 مايو 2018 15:25

مدافع ليفربول: إصابة صلاح وراء ضياع لقب أبطال أوربا

إصابة محمد صلاح نتيجة تداخل عنيف من جانب سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد
رويترز
أرجع مدافع ليفربول الإنجليزي سبب هزيمة فريقه في نهائي دوري أبطال أوربا إلى إصابة نجم الفريق المصري محمد صلاح.

وقال جيني فينالدوم مدافع ليفربول إن فريقه كان الأفضل سيطرة واستحواذًا في الفترة التي كان محمد صلاح موجودًا داخل أرضية الملعب أمام ريال مدريد الإسباني.

وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، أكد فينالدوم "مع محمد صلاح كنا فريقًا أفضل، إنه يجعل الأمور أسهل بالنسبة للاعبين الآخرين في خط الوسط والهجوم وأيضًا الدفاع، لأنه من المفترض أن يفكروا به لأنه لاعب خطير فعلًا".

وأضاف "عندما خرج صلاح كان هذا يعني أن هناك مشكلة قد نقصت بالنسبة لهم، لذلك أعتقد أن ذلك ساعدهم ولم يساعدنا".

وأوضح فينالدوم "بدأنا بشكل جيد، أول 30-35 دقيقة أعتقد أننا قمنا بعمل رائع ومنعناهم من اللعب وكل شيء، صنعنا بعض الفرص لتسجيل هدف، ولكن أعتقد أنه بعد إصابة صلاح كان الوضع صعبًا حقًا علينا".

واختتم تصريحاته بالقول "أنا حزين حقًا، لكن إذا نظرت إلى ما فعلناه هذا الموسم، أعتقد أننا يمكن أن نفخر بأننا وصلنا إلى النهائي ونأمل أن نتعلم منه ونأخذ معنا هذا التجربة إلى الموسم التالي".

وفشل ليفربول في التتويج بلقب دوري الأبطال بعد هزيمته أمس السبت من ريال مدريد بهدف لثلاثة أهداف.

المصدر
الأناضول
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دوري أبطال أوربا
ليفربول
محمد صلاح
ريال مدريد

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