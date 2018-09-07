الجمعة 7 سبتمبر 2018 14:02
مخرج أمريكي يقارن ترمب بهتلر في فيلم عالمي
عقد المخرج مايكل مور مقارنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم النازي أدولف هتلر في فيلمه الوثائقي الجديد (فهرنهايت 11/9).
- يتناول الفيلم العوامل التي يعتقد مور أنها أسهمت في فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني 2016 مع مقارنة ذلك بصعود هتلر في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.
- أخذ فيلم (فهرنهايت 11/9) اسمه من الساعات الأولى من يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2016 حينما أعلن رسميا فوز المرشح الجمهوري ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
- خلال الفيلم يلقي مور باللائمة في فوز ترمب على افتراضات واسعة الانتشار بفوز كلينتون وأصحاب المصالح ووسائل الإعلام الأمريكية التي أعطت الأولوية للجماهير الكبيرة التي اجتذبها ترمب عبر البرامج التلفزيونية.
- عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الخميس في أول عرض عالمي له.
- يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 21 سبتمبر أيلول.
- في نقطة ما يركب الفيلم كلمات لترمب على مشاهد مصورة لتجمعات حضرها هتلر بينما يتحدث مؤرخ عن صعود رجال أقوياء إلى مراكز السلطة.
- مور وهو ناشط ليبرالي قال قبل عرض الفيلم "نحاول أن نستكشف كيف بحق الجحيم دخلنا في غمار هذه الفوضى وكيف نخرج منها".
- مور: لقد كان (ترمب) موجودا في الساحة منذ فترة طويلة ونحن تصرفنا بطريقة معينة لفترة طويلة وعندما تنظر الآن إلى الوراء يمكنك أن ترى كيف كان الطريق يُمهد له.
- مور: الفيلم الجديد دعوة للأمريكيين من أجل التحرك.
- فاز مور بجائزة أوسكار عام 2003 عن فيلم "بولينغ لأجل كولومباين" (بولينغ فور كولومباين) الذي تناول العنف المسلح في المجتمع الأمريكي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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