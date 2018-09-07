سينما
الجمعة 7 سبتمبر 2018 14:02

مخرج أمريكي يقارن ترمب بهتلر في فيلم عالمي

المخرج مايكل مور
المخرج مايكل مور
غيتي
عقد المخرج مايكل مور مقارنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم النازي أدولف هتلر في فيلمه الوثائقي الجديد (فهرنهايت 11/9).
  • يتناول الفيلم العوامل التي يعتقد مور أنها أسهمت في فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني 2016 مع مقارنة ذلك بصعود هتلر في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.
  • أخذ فيلم (فهرنهايت 11/9) اسمه من الساعات الأولى من يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2016 حينما أعلن رسميا فوز المرشح الجمهوري ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
  • خلال الفيلم يلقي مور باللائمة في فوز ترمب على افتراضات واسعة الانتشار بفوز كلينتون وأصحاب المصالح ووسائل الإعلام الأمريكية التي أعطت الأولوية للجماهير الكبيرة التي اجتذبها ترمب عبر البرامج التلفزيونية.
  • عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الخميس في أول عرض عالمي له.
  • يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 21 سبتمبر أيلول.
  • في نقطة ما يركب الفيلم كلمات لترمب على مشاهد مصورة لتجمعات حضرها هتلر بينما يتحدث مؤرخ عن صعود رجال أقوياء إلى مراكز السلطة.
  • مور وهو ناشط ليبرالي قال قبل عرض الفيلم "نحاول أن نستكشف كيف بحق الجحيم دخلنا في غمار هذه الفوضى وكيف نخرج منها".
  • مور: لقد كان (ترمب) موجودا في الساحة منذ فترة طويلة ونحن تصرفنا بطريقة معينة لفترة طويلة وعندما تنظر الآن إلى الوراء يمكنك أن ترى كيف كان الطريق يُمهد له.
  • مور: الفيلم الجديد دعوة للأمريكيين من أجل التحرك.
  • فاز مور بجائزة أوسكار عام 2003 عن فيلم "بولينغ لأجل كولومباين" (بولينغ فور كولومباين) الذي تناول العنف المسلح في المجتمع الأمريكي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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سينما
أمريكا
مايكل مور
دونالد ترامب
مهرجان تورونتو

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