محمود حسين.. 3 سنوات رهن الاعتقال دون محاكمة
وكانت السلطات المصرية جددت أواخر الشهر الماضي، حبس الزميل الصحفي محمود حسين لمدة ٤٥ يومًا بعد نحو ١٠٧٠ يومًا من الاعتقال دون محاكمة.
ويجدد العاملون في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية بالدوحة وفي مكاتبها بأنحاء العالم رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار اعتقال زميلهم محمود حسين ويطالبون بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة.
وتواصل السلطات اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوز الزميل حسين في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، مدة الـ 24 شهرًا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.
واعتقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر في 20 من ديسمبر/كانون أول 2016. ومنذ اعتقاله جددت النيابة المصرية حبسه احتياطيًا عشرات المرات دون محاكمة.
وتعرض الزميل محمود على مدار نحو ثلاثة أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.
وظلت اتهامات السلطات المصرية لحسين مرتبكة وغير مقنعة، فقد اتهم حينًا بإثارة الفتنة، وحينًا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، ثم اتهم أخيرًا بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل محمود حسين، ورفضت استئنافًا تقدمت به النيابة العامة على قرار الإفراج عنه، لكنه أعيد مرة أخرى للسجن على ذمة قضية جديدة.
وتضامنت مع قضية محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.