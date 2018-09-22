السبت 22 سبتمبر 2018 11:27
"محمد" من أكثر الأسماء شيوعًا بين مواليد 2017 في بريطانيا
جاء اسم "محمد" ضمن قائمة أكثر 10 أسماء شيوعًا بين المواليد الذكور في بريطانيا لعام 2017، حسبما نشر المركز الوطني للإحصاء، الجمعة.
التفاصيل:
- مع الإحصائية المعلنة، يصبح اسم "محمد" متقدمًا بـ20 مركزًا عمّا كان عليه في 2007، إذ دخل آنذاك ضمن قائمة الأسماء الـ 100 الأكثر شيوعًا.
- ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية (خاصة)، أن اسم "محمد"، كان يحتل المرتبة 38 بين أسماء المواليد الذكور في 2007، في حين وصل إلى المرتبة الـ10 في الإحصاء الأخير.
- تصدر اسم "أوليفر"، قائمة أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد في بريطانيا لعام 2017، تلاه "هاري"، ثم "جورج"، و"نواه"، و"جاك"، و"جاكوب"، و"ليو"، و"أوسكار"، و"تشارلي".
- تشير البيانات إلى أن المسلمين يشكلون حوالي 5% من إجمالي سكان المملكة المتحدة (إجمالي 65.64 مليون نسمة).
- ظهر اسم "محمد"، لأول مرة في قائمة أكثر 100 اسم شيوعا بين أسماء المواليد الذكور عام 1926، وظل حاضرا في القائمة منذ ذلك الحين، وفق صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
المصدر
الأناضول