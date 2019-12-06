الجمعة 6 ديسمبر 2019 09:42
"محمد" ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 في أمريكا
كشفت شركة أبحاث أمريكية عن أن اسم محمد جاء ضمن أكثر 10 أسماء أطلقت على الأطفال حديثي الولادة بالولايات المتحدة خلال العام 2019.
ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية "بيبي سنتر"، الخميس، تقريرها للعام 2019 الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام.
وأوضح التقرير أن العائلات المسيحية وغيرها من المنتمية لأديان أخرى غير الإسلام لديهم خيارات كثيرة في مسألة تسمية أطفالها، مشيرًا إلى أن "المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة مستمرون في إطلاق اسم نبيهم محمد على أطفالهم".
والأسماء العشر الأكثر استخدامًا في تسمية المواليد عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب، ليام، جاكسون، نوح، أيدن، غرايسون، كادين، لوكاس، إيليا، أوليفر، محمد.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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