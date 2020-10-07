بريطانيا
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 21:31

محمد صلاح ينقذ مشردا ضايقه فتيان في محطة وقود (صور)

لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي
غيتي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب كرة القدم المصري محمد صلاح وهو يساعد أحد الأشخاص المشردين في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود -غير بعيدة عن ملعب أنفيلد- المحترف المصري في نادي ليفربول الإنجليزي وهو يتدخل لإنقاذ المشرد من تنمر الفتيان.

وحصلت وحدة الرصد والتحقق "سند" على ترخيص باستخدام لقطات من الفيديو من وكالة Triangle News البريطانية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا مفصلا عن الحادثة، التي وقعت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وأشارت إلى أن محمد صلاح كان ذاهبا لمحطة البنزين حيث شاهد بعض الفتية يضايقون رجلا مشردا يدعى ديفيد كريج، فقام بإيقاف هؤلاء الفتية ومساعدة الرجل.

ووفق تصريحات كريج للصحيفة، فإنه تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنه طلب المساعدة منهم، لكن صلاح نزل بنفسه للدفاع عنه، وقال للفتيان إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وقال كريج: "مو كان رائعا تماما كما هو في ليفربول على أرض الملعب. صلاح بطل حقيقي في عيني أشكره على كل شيء"، مؤكدا أن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته.

وتفاعل مغردون مع الصور التي انتشرت لصلاح، مشيدين بمواقفه الإنسانية الكثيرة التي تعبر عن أخلاقه.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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