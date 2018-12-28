محمد صلاح متعاطفًا مع كوليبالي: لا للعنصرية في كرة القدم

اللاعب السنغالي الفرنسي، كاليدو كوليبالي غيتي

أبدى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح تعاطفه مع اللاعب السنغالي الفرنسي كاليدو كوليبالي، المحترف في صفوف نابولي الإيطالي بعد إهانات عنصرية وجهتها له جماهير فريق إنتر ميلان.

العنصرية تعود للملاعب الإيطالية: صلاح، المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، كتب في "تغريدة" على موقع "تويتر": "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان" وأرفقها بصورة تجمعه مع كوليبالي. There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe — Mohamed Salah (@MoSalah) December 27, 2018 البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ساند المدافع كوليبالي، بعد الهجوم العنصري، الذي تعرض له الأخير، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "في العالم، وفي كرة القدم، نريد دائم تعليم الاحترام، لا للعنصرية أو أي جريمة تمييز". View this post on Instagram Nel mondo e nel calcio Ci vorreberro sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discrimination!!! A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 27, 2018 at 1:28am PST مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين، أعرب عن غضبه الشديد من الهتافات العنصرية التي تعرض لها كوليبالي وأدت إلى طرده، وقال في تصريحات صحفية: "العنصرية هي تعريف الجهل، من الصعب التفاهم مع هؤلاء الجاهلين، لكن يجب أن نحاربهم دائمًا". وتابع إذا فشلت إيطاليا في محاربة هذا السرطان، فلن يكون لها مستقبل. ما القصة؟ في المباراة التي فاز بها الإنتر على نابولي، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو) وجه مشجعو الإنتر سلسلة من الهتافات العنصرية بحق كوليبالي تضمنت تقليدا لصيحات قردة، كلما لمس كوليبالي الكرة، نظرًا للون بشرته السمراء، وسط انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، الذي أكد أن فريقه طلب مراراً وقف المباراة على خلفية تصرف الجماهير.

الهتافات العنصرية أغضبت اللاعب وتسببت في طرده في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، بعد حصوله على إنذارين خلال ثواني إذ كان الإنذار الثاني بسبب سخريته من الحكم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الأولى. الهتافات العنصرية أغضبت اللاعب كوليبالي وتسببت في طرده في الدقيقة 81 من عمر اللقاء نابولي خسر المباراة بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند النقطة 41 خلف يوفنتوس متصدر جدول الكالتشيو.

كوليبالي كتب بعد المباراة في تويتر: "أعتذر عن الخسارة وقبل كل شيء لأنني تركت إخوتي (تم طرده خلال اللقاء)! لكنني فخور بلون بشرتي. كوني سنغالي فرنسي، وأنتمي لنابولي". Mi dispiace la sconfitta e sopratutto avere lasciato i miei fratelli!

Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo.



⚽ #InterNapoli 1-0

🇸🇳 #KK26 #famiglia

💙 #ForzaNapoliSempre

💪🏿 #DifendoLaCittà pic.twitter.com/f9q0KYggcw — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) December 26, 2018 الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سن قانونا يسمح بتعليق المباراة إذا تم إطلاق هتافات عنصرية، حسبما أعلن، الخميس، رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا بالإضافة إلى معاقبة ميلان باللعب مباراتين بدون جمهور. تعليق أنشيلوتي بعد المباراة: طلبنا من الحكم إيقاف اللقاء بسبب الهتافات العنصرية على كوليبالي، كما هددنا بإخراج لاعبينا من أرضية الملعب إذا تكرر المشهد مرة أخرى.

الحالة الذهنية للاعب تأثرت بسبب العنصرية، وهذا سيء للغاية، نحن نقوم بحملة من أجل القضاء على العنصرية، ويجب أن نشارك جميعاً في محاربة هذه الظاهرة. لا أعرف كم مرة نحتاج أن نشكو فيها قبل إيقاف اللقاء. في المرة المقبلة إذا لم يستمعوا لنا سنقوم نحن بإيقاف المباراة. مدرب نابولي أنشيلوتي قال إن الحالة الذهنية للاعب كوليبالي تأثرت بسبب العنصرية(رويترز) خلفية: رغم المحاولات الجادة من الحكومة الإيطالية وإصدارها حزمة قوانين للحد من العنصرية في الملاعب الإيطالية، إلا أن هذه الآفة لا تزال تجتاح الملاعب. وأخرها ما حدث مع لاعب نابولي كاليدو كوليبالي.