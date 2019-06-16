محمد بن سلمان يعلق على مقتل جمال خاشقجي والحرب مع إيران

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مقتل جمال خاشقجي جريمة مؤلمة جدا ولم يسبق أن حصلت في تاريخ المملكة.

وأضاف ابن سلمان في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأحد، أن المملكة قامت بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً. أبرز تصريحات بن سلمان الإجراءات في قضية خاشقجي تنبع أولاً وأخيراً من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أياً كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى.

دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل.

على أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة. الكونغرس أقر قانون بالإجماع يحمل ابن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي الحرب مع إيران المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية.

النظام الإيراني ووكلاؤه قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة (الإمارات)، منها ناقلتان سعوديتان.

جماعة الحوثي المدعومة من إيران كانت وراء "ما شهدناه من أحداث أخيرة في المنطقة، بما فيها استهداف المضخات التابعة لشركة "أرامكو".

هذا يؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي.

الخيار واضح أمام إيران. هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم تريد أن تبقى دولة مارقة؟

نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي. الحرب في اليمن تم تحرير معظم أراضي اليمن، وقد دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه.

نؤيد جهود التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

لن تقبل المملكة استمرار الميليشيات وبقاءها خارج مؤسسات الدولة.

سنواصل عملياتنا ودعمنا للشعب اليمني في سعيه لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات.

هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن. خلفيات: قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر شجار مع أشخاص سعوديين.

أوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي بإلاجماع أقر مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال جمال خاشقجي.